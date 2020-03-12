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В Сербии число зараженных коронавирусом достигло 19 человек
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РИА Новости

В Сербии число зараженных коронавирусом достигло 19 человек

10:31 12.03.2020
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© REUTERS / Andreas GebertКоронавирус
Коронавирус
© REUTERS / Andreas Gebert
Коронавирус. Архивное фото
БЕЛГРАД, 12 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Сербии достигло 19 человек, сообщило министерство здравоохранения страны в четверг.
Власти Сербии в среду запретили массовые собрания в закрытых помещениях, включая митинги в преддверии выборов в парламент, которые запланированы на 26 апреля. Президент Александр Вучич призвал тех, кто посещал зараженные регионы или имел контакт с лицами оттуда, обратиться к медикам. Ранее официально сообщалось о 18 зараженных.
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"До 8.00 (10.00 мск) проверены анализы девяти человек, из которых один был позитивен и восемь негативных на коронавирус", - сообщил утром минздрав.
Несмотря на заявления властей о необходимости избегать массовой закупки продуктов и медикаментов граждане страны в соцсетях начали выкладывать фотографии пустых полок в магазинах и жаловаться на отсутствие дезинфицирующих средств в аптеках.
Ранее власти Сербии ввели ограничения на въезд иностранцев из Италии, Китая, Ирана, Южной Кореи и Швейцарии. Прибывающие сербы должны проходить медицинский контроль.
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