В Польше зафиксировали скачок заболеваемости коронавирусом

ВАРШАВА, 12 мар – РИА Новости. Скачок заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Польше, следует из сообщения министерства здравоохранения республики.
"Лабораторные тесты выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом", - говорится в сообщении.
Таким образом, на данный момент коронавирус подтвержден в Польше у 44 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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