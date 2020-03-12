В Польше зафиксировали скачок заболеваемости коронавирусом

Таким образом, на данный момент коронавирус подтвержден в Польше у 44 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.