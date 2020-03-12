В Китае заявили, что пик эпидемии коронавируса в стране прошел

ПЕКИН, 12 мар — РИА Новости. Пик эпидемии Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

"В настоящее время, за исключением Уханя , во всех городах провинции Хубэй в течение уже одной недели не зарегистрировано новых случаев заражения. За пределами провинции Хубэй было выявлено семь новых случаев, из которых шесть — ввозные", — сказал он на брифинге.

Представитель ведомства добавил, что новых пациентов становится все меньше, эпидемия в целом сохраняется на сравнительно низком уровне.

"Необходимо поставить работу по лечению и спасению больных на первое место, не терять бдительности и не расслабляться", — подчеркнул он.

Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса, распространившегося из Китая, пандемией.

Общее количество заражений в мире составило 125 тысяч человек в 114 странах, умерли 4615. Наиболее опасная ситуация сейчас наблюдается в Италии, Иране, Южной Корее, Франции, Испании и Германии.