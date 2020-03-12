В Китае заявили, что пик эпидемии коронавируса в стране прошел

ПЕКИН, 12 мар — РИА Новости. Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
Представитель ведомства добавил, что новых пациентов становится все меньше, эпидемия в целом сохраняется на сравнительно низком уровне.
"Необходимо поставить работу по лечению и спасению больных на первое место, не терять бдительности и не расслабляться", — подчеркнул он.
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Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса, распространившегося из Китая, пандемией.
Общее количество заражений в мире составило 125 тысяч человек в 114 странах, умерли 4615. Наиболее опасная ситуация сейчас наблюдается в Италии, Иране, Южной Корее, Франции, Испании и Германии.
В России зарегистрировали 28 случаев Covid-19: 25 у россиян, вернувшихся из Италии, два — у граждан Китая, один — у гражданина Италии.