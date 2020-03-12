В Мельбурне два человека погибли при нападении мужчины с ножом

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Два человека погибли и двое получили ранения в результате серии нападений в отдаленных районах австралийского Мельбурна, которые совершил мужчина с ножом, он застрелен, говорится в заявлении полиции штата Виктория.

На железнодорожной станции Джолимонт вооруженный мужчина ударил ножом одного из полицейских, который прибыл на место для расследования "инцидента". В результате страж порядка был ранен в голову, а также получил ранения "в верхней части тела".

После этого нарушитель скрылся с места происшествия, полицейского доставили в больницу. Через некоторое время стражи порядка получили информацию о том, что в пригороде Мельбурна Хоторн неизвестный ранил ножом двух женщин. Одна из двух австралиек – 30-летняя женщина – скончалась на месте. Ее ровесницу, которую злоумышленник тяжело ранил, доставили в больницу.

После этих инцидентов полиция начала операцию. Однако в тот момент стало известно еще об одном нападении: мужчину ударили ножом уже после полуночи в окраинном районе Кю (Kew). Специалисты доставили его в больницу, но он скончался от полученных ранений.

Вскоре после этого сотрудники спецподразделения полиции (CIRT) рядом с местом последнего нападения увидели подозрительного 30-летнего мужчину.

"В руках у мужчины был нож, после возникшего конфликта полиция его застрелила. Детективы из отдела по расследованию убийств занимаются серией этих происшествий, которые, предположительно, взаимосвязаны", - подчеркнула полиция штата.