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Инфекционист объяснил различия терминов "эпидемия" и "пандемия"
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РИА Новости

Инфекционист объяснил различия терминов "эпидемия" и "пандемия"

10:17 12.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкДевушки в масках на одной из улиц Милана
Девушки в масках на одной из улиц Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 12 мар - РИА Новости. Объявленная накануне Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемия коронавируса отличается от эпидемии главным образом с точки зрения терминологии, считает французский инфекционист, член Национальной академии медицины Фабрис Брикер.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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"Пандемия" - это определение, главным образом, географическое. То есть речь идет о том, что она должна охватить как минимум два континента, возможно, и больше. С коронавирусом у нас пять из пяти (населенных, помимо Антарктиды – ред.)", - заявил Брикер в эфире радиостанции Europe1.
Помимо географического аспекта, ученый выделяет также еще одно условие для пандемии: "передачи вируса на этих различных территориях".
"Очень легко мы можем сделать вывод о том, что (такая передача) уже имела место в Китае, уже давно продолжается в Европе и даже на североамериканском континенте", - заключил он.
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