Инфекционист объяснил различия терминов "эпидемия" и "пандемия"

ПАРИЖ, 12 мар - РИА Новости. Объявленная накануне Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемия коронавируса отличается от эпидемии главным образом с точки зрения терминологии, считает французский инфекционист, член Национальной академии медицины Фабрис Брикер.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
"Пандемия" - это определение, главным образом, географическое. То есть речь идет о том, что она должна охватить как минимум два континента, возможно, и больше. С коронавирусом у нас пять из пяти (населенных, помимо Антарктиды – ред.)", - заявил Брикер в эфире радиостанции Europe1.
Помимо географического аспекта, ученый выделяет также еще одно условие для пандемии: "передачи вируса на этих различных территориях".
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса