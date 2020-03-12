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Для людей с инвалидностью упростят получение средств реабилитации
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РИА Новости

Для людей с инвалидностью упростят получение средств реабилитации

10:15 12.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минтруд подготовил проект для упрощения получения средств технической реабилитации, чтобы люди с инвалидностью могли получать их по месту фактического пребывания, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
"Сейчас граждане могут получить технические средства реабилитации только по месту жительства. Но есть люди с инвалидностью, которые переехали в другие города, пользуются съемным жильем или проходят длительное лечение. У них нет постоянной регистрации. Наша позиция - такие граждане все равно должны получать ТСР. Предлагаем выдавать ТСР по месту пребывания", - заявил Котяков на встрече секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака с некоммерческими организациями.
Здание министерства труда и социальной защиты РФ
28 февраля, 16:51
Минтруд планирует актуализировать критерии установления инвалидности
Министр подчеркнул, что цель ведомства - обеспечить людей с инвалидностью протезами и другими техническими средства реабилитации вне зависимости от факта регистрации. Изменения в нормативно-правовую базу готовятся в Минтруде с учетом позиции общественных организаций, защищающих права инвалидов. В ближайшее время они будут направлены на согласование в другие профильные ведомства.
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Антон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
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