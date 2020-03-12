Для людей с инвалидностью упростят получение средств реабилитации

"Сейчас граждане могут получить технические средства реабилитации только по месту жительства. Но есть люди с инвалидностью, которые переехали в другие города, пользуются съемным жильем или проходят длительное лечение. У них нет постоянной регистрации. Наша позиция - такие граждане все равно должны получать ТСР. Предлагаем выдавать ТСР по месту пребывания", - заявил Котяков на встрече секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака с некоммерческими организациями.