Для людей с инвалидностью упростят получение средств реабилитации

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минтруд подготовил проект для упрощения получения средств технической реабилитации, чтобы люди с инвалидностью могли получать их по месту фактического пребывания, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
"Сейчас граждане могут получить технические средства реабилитации только по месту жительства. Но есть люди с инвалидностью, которые переехали в другие города, пользуются съемным жильем или проходят длительное лечение. У них нет постоянной регистрации. Наша позиция - такие граждане все равно должны получать ТСР. Предлагаем выдавать ТСР по месту пребывания", - заявил Котяков на встрече секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака с некоммерческими организациями.
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Министр подчеркнул, что цель ведомства - обеспечить людей с инвалидностью протезами и другими техническими средства реабилитации вне зависимости от факта регистрации. Изменения в нормативно-правовую базу готовятся в Минтруде с учетом позиции общественных организаций, защищающих права инвалидов. В ближайшее время они будут направлены на согласование в другие профильные ведомства.