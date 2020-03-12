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В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
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РИА Новости

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

10:08 12.03.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАнтон Котяков
Антон Котяков
© РИА Новости / Александр Вильф
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Антон Котяков. Архивное фото
МОСКВА 12 мар - РИА Новости. Порядок оформления выплат на детей от 3 до 7 лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Назначение ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет начинается с 1 июля. Получать её будут семьи с доходами менее величины прожиточного минимума. Для получения выплаты семье будет достаточно подать заявление в электронном виде, весь пакет документов, включая сведения о доходе семьи, будет получен путем межведомственного взаимодействия, уточнили в Минтруде.
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"Впервые предоставление региональной меры социальной поддержки обеспечено техническими и нормативными мероприятиями на федеральном уровне. Благодаря этому сформирован единый, максимально упрощенный подход в оформлении выплаты независимо от того, в каком регионе живет семья", – заявил Котяков, слова которого приводит пресс-служба Минтруда.
Граждане, у которых нет личного кабинета на портале госуслуг, смогут подать заявление через МФЦ или органы социальной защиты, отметили в министерстве. Также в пресс-службе Минтруда обратили внимание на то, что если в малообеспеченной семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, то пособие будет назначено на каждого ребенка. При этом ранее назначенные гражданам региональные выплаты будут сохранены в полном объеме.
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Выплата устанавливается на год. Начисление будет осуществляться с 1 января 2020 года, то есть семья, которая подаст заявление с 1 июля 2020 года, получит средства за первые 6 месяцев 2020 года, если к 1 января ребенку уже исполнилось 3 года. Если три года исполнилось с января по июнь 2020 года, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраста 3 лет в 2020 году до назначения выплаты, пояснили в Минтруде.
Размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это порядка 5500 рублей. В общей сложности выплата будет назначена семьям, в которых проживают около двух миллионов детей. На эти цели из бюджетов всех уровней будет направлено 136,4 миллиарда рублей, добавили в Минтруде.
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Антон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
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