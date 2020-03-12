В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

МОСКВА 12 мар - РИА Новости. Порядок оформления выплат на детей от 3 до 7 лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Антон Котяков. Порядок оформления выплат на детей от 3 до 7 лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда

Назначение ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет начинается с 1 июля. Получать её будут семьи с доходами менее величины прожиточного минимума. Для получения выплаты семье будет достаточно подать заявление в электронном виде, весь пакет документов, включая сведения о доходе семьи, будет получен путем межведомственного взаимодействия, уточнили в Минтруде.

"Впервые предоставление региональной меры социальной поддержки обеспечено техническими и нормативными мероприятиями на федеральном уровне. Благодаря этому сформирован единый, максимально упрощенный подход в оформлении выплаты независимо от того, в каком регионе живет семья", – заявил Котяков, слова которого приводит пресс-служба Минтруда.

Граждане, у которых нет личного кабинета на портале госуслуг, смогут подать заявление через МФЦ или органы социальной защиты, отметили в министерстве. Также в пресс-службе Минтруда обратили внимание на то, что если в малообеспеченной семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, то пособие будет назначено на каждого ребенка. При этом ранее назначенные гражданам региональные выплаты будут сохранены в полном объеме.

Выплата устанавливается на год. Начисление будет осуществляться с 1 января 2020 года, то есть семья, которая подаст заявление с 1 июля 2020 года, получит средства за первые 6 месяцев 2020 года, если к 1 января ребенку уже исполнилось 3 года. Если три года исполнилось с января по июнь 2020 года, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраста 3 лет в 2020 году до назначения выплаты, пояснили в Минтруде.