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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T11:03+0300
https://ria.ru/20200312/1568471995.html
Российский рынок акций обвалился на открытии торгов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565212617_0:340:3035:2047_1036x0_80_0_0_e12d16edc69fac35d7c32cb13e9e2065.jpg
РИА Новости

Российский рынок акций обвалился на открытии торгов

10:06 12.03.2020 (обновлено: 11:03 12.03.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российский рынок акций после открытия торгов обвалился вслед за мировыми бумагами и нефтью на фоне объявления ВОЗ пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи опустился ниже "круглого" уровня в 2400 пунктов впервые с этого января. К 10:23 (мск) он падал на 3,9%, до 2395,69 пункта, индекс РТС — на 5,95%, до 1021,54 пункта.
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Майский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 4,25% — до 34,27 доллара за баррель.
Большинство бумаг российского нефтегазового сектора на этом фоне падают в пределах 2,7-5,9%. Стоимость акций металлургического сектора опустилась примерно на 1,8-10,7%.

Ситуация на рынке нефти

В понедельник нефтяные котировки резко обрушились на фоне прекращения сделки ОПЕК+. Так, нефть марки Brent достигла минимума с января 2016-го, WTI — с февраля того же года. На следующий день цены начали восстанавливаться: на торгах котировки показали рост более чем на десять процентов.
Соглашение Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящих в нее государств (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала снижение объема добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сократит добычу на 1,7 миллиона баррелей.
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Министр энергетики Александр Новак 6 марта заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса — Россия предлагала сохранить существующие условия.
Глава Минэнерго предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о приостановке соглашения. Восстановление цен, по мнению Новака, займет несколько месяцев.
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