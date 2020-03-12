Российский рынок акций обвалился на открытии торгов

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российский рынок акций после открытия торгов обвалился вслед за мировыми бумагами и нефтью на фоне объявления ВОЗ пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Российский рынок акций после открытия торгов обвалился вслед за мировыми бумагами и нефтью на фоне объявления ВОЗ пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи опустился ниже "круглого" уровня в 2400 пунктов впервые с этого января. К 10:23 (мск) он падал на 3,9%, до 2395,69 пункта, индекс РТС — на 5,95%, до 1021,54 пункта.

Майский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 4,25% — до 34,27 доллара за баррель.

Большинство бумаг российского нефтегазового сектора на этом фоне падают в пределах 2,7-5,9%. Стоимость акций металлургического сектора опустилась примерно на 1,8-10,7%.

Ситуация на рынке нефти

В понедельник нефтяные котировки резко обрушились на фоне прекращения сделки ОПЕК +. Так, нефть марки Brent достигла минимума с января 2016-го, WTI — с февраля того же года. На следующий день цены начали восстанавливаться: на торгах котировки показали рост более чем на десять процентов.

Соглашение Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящих в нее государств (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала снижение объема добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сократит добычу на 1,7 миллиона баррелей.

Министр энергетики Александр Новак 6 марта заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса — Россия предлагала сохранить существующие условия.