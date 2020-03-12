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Мартиросян рассказал, как Зеленский "лишил смысла жизни" артистов КВН
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РИА Новости

Мартиросян рассказал, как Зеленский "лишил смысла жизни" артистов КВН

10:00 12.03.2020 (обновлено: 10:05 12.03.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковРезидент Comedy club Гарик Мартиросян
Резидент Comedy club Гарик Мартиросян
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Резидент Comedy Club Гарик Мартиросян в шутку сравнил свои достижения и заслуги президента Украины Владимира Зеленского, который так же начинал свой путь в КВН.
"Владимир Зеленский лишил смысла жизни всех КВНщиков. Как-то ко мне приходят Руслан Белый и Тимур Каргинов и говорят: "Давай тебе сделаем стендап-концерт". Я такой радостный соглашаюсь <…> И в этот момент по телевизору говорят, что Зеленский выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины", — рассказал он в шоу "Просто о сложном с Софико Шеварднадзе" в Яндекс.Эфире.
По его словам, все его проблемы мгновенно превратились в микроскопические.

"Ну могу сделать концерт, а могу и не сделать. А какой смысл? Чем занят ты и чем занят Владимир Зеленский? Человек руководит гигантской страной, а ты думаешь, зайдет ли завтра твоя шутка", — добавил он.

Мартиросян играл в команде КВН "Новые армяне" с 1993 по 2002 гг. Зеленский выступал за команды "Молодой Кривой Рог", Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95 квартал" с 1996 по 2003 гг.
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КультураШоу-бизнесВладимир ЗеленскийГарик Мартиросян
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