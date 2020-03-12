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ЕС оценит введенный США запрет на въезд из-за коронавируса
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РИА Новости

ЕС оценит введенный США запрет на въезд из-за коронавируса

09:44 12.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель
Глава Европейского совета Шарль Мишель
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Глава Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 мар - РИА Новости. ЕС оценит введенный США 30-дневный запрет на въезд для европейцев из-за коронавируса, который вступит в силу 13 марта, сообщил в Twitter председатель Евросовета Шарль Мишель.
"После объявленного (президентом США) Дональдом Трампом запрета на поездки, мы сегодня оценим эту ситуацию. Экономических потрясений следует избегать", - написал Мишель.
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Трамп: запрет на въезд из Европы в США никак не отразится на торговле
Он добавил, что ЕС принимает все необходимые меры для сдерживания распространения коронавируса.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы, кроме Великобритании, на 30 дней. По его словам, Евросоюз недостаточно реагировал на распространяющийся коронавирус, в связи с чем и приняты данные меры. Решение не относится к лицам, имеющим статус постоянного законного проживания в США, ближайшим родственникам граждан США и некоторым другим лицам.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЕвросоветШарль МишельДональд ТрампЕвросоюзВеликобританияСШАВ мире
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