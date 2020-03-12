Круглый стол о деанонимизации нацистских преступников

Участники:
- уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий ЛУКЬЯНЦЕВ;
- директор фонда "Историческая память" Александр ДЮКОВ;
- председатель правления Фонда поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки Михаил ЧЕРНОВ;
- главный редактор "Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований" Владимир СИМИНДЕЙ.
16 марта в центре Риги ежегодно проходят памятные мероприятия в честь военнослужащих Латышского легиона СС. Высокопоставленные политики, члены латышских националистических и радикальных неонацистских организаций возлагают цветы к памятнику Свободы в центре латвийской столицы, вспоминая сражавшихся якобы за независимость страны легионеров войск СС. Протесты антифашистов, напоминающих о том, что латышские легионеры СС были прислужниками Гитлера и причастны к организованным нацистами преступлениям в Латвии, России и Белоруссии, неизменно игнорируются. В настоящее время в Латвии и за ее пределами проживают около 400 бывших латышских легионеров СС, как минимум часть из которых может быть причастна к совершению военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны.
В ходе круглого стола будет представлен доклад "Пособники нацистских преступлений. 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые еще живы", в котором впервые публикуются данные о военнослужащих Латышского легиона СС, проживающих сейчас на территориях Австралии, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Канады, Латвии и США.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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- уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий ЛУКЬЯНЦЕВ;
- директор фонда "Историческая память" Александр ДЮКОВ;
- председатель правления Фонда поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки Михаил ЧЕРНОВ;
- главный редактор "Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований" Владимир СИМИНДЕЙ.
16 марта в центре Риги ежегодно проходят памятные мероприятия в честь военнослужащих Латышского легиона СС. Высокопоставленные политики, члены латышских националистических и радикальных неонацистских организаций возлагают цветы к памятнику Свободы в центре латвийской столицы, вспоминая сражавшихся якобы за независимость страны легионеров войск СС. Протесты антифашистов, напоминающих о том, что латышские легионеры СС были прислужниками Гитлера и причастны к организованным нацистами преступлениям в Латвии, России и Белоруссии, неизменно игнорируются. В настоящее время в Латвии и за ее пределами проживают около 400 бывших латышских легионеров СС, как минимум часть из которых может быть причастна к совершению военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны.
В ходе круглого стола будет представлен доклад "Пособники нацистских преступлений. 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые еще живы", в котором впервые публикуются данные о военнослужащих Латышского легиона СС, проживающих сейчас на территориях Австралии, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Канады, Латвии и США.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/