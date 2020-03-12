Круглый стол о деанонимизации нацистских преступников

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16 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Последний шанс для правосудия: деанонимизация нацистских преступников" к 75-летию Великой Победы.