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Круглый стол о деанонимизации нацистских преступников
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РИА Новости

Круглый стол о деанонимизации нацистских преступников

09:38 12.03.2020 (обновлено: 09:42 12.03.2020)
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16 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Последний шанс для правосудия: деанонимизация нацистских преступников" к 75-летию Великой Победы.
Участники:
- уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий ЛУКЬЯНЦЕВ;
- директор фонда "Историческая память" Александр ДЮКОВ;
- председатель правления Фонда поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки Михаил ЧЕРНОВ;
- главный редактор "Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований" Владимир СИМИНДЕЙ.

16 марта в центре Риги ежегодно проходят памятные мероприятия в честь военнослужащих Латышского легиона СС. Высокопоставленные политики, члены латышских националистических и радикальных неонацистских организаций возлагают цветы к памятнику Свободы в центре латвийской столицы, вспоминая сражавшихся якобы за независимость страны легионеров войск СС. Протесты антифашистов, напоминающих о том, что латышские легионеры СС были прислужниками Гитлера и причастны к организованным нацистами преступлениям в Латвии, России и Белоруссии, неизменно игнорируются. В настоящее время в Латвии и за ее пределами проживают около 400 бывших латышских легионеров СС, как минимум часть из которых может быть причастна к совершению военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны.
В ходе круглого стола будет представлен доклад "Пособники нацистских преступлений. 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые еще живы", в котором впервые публикуются данные о военнослужащих Латышского легиона СС, проживающих сейчас на территориях Австралии, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Канады, Латвии и США.

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