Наргиз подписала контракт с новым продюсером

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Новым продюсером певицы Наргиз стал Виктор Дробыш. Об этом "Пятому каналу" рассказал сам продюсер.
По его словам, идея сотрудничества возникла во время подготовки к концерту Николая Носкова, которому были нужны талантливые исполнители его песен.
"Мне кажется, она мой человек в плане творчества", — отметил Дробыш.
Музыкант отметил, что перед заключением контракта урегулировал все спорные вопросы с бывшим продюсером певицы Максимом Фадеевым.
31 декабря 2019, 00:14Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
"Все было сделано, и поэтому, мне кажется, я со спокойной душой могу с ней работать, и не думать, что кто-то про меня думает, что-то плохое", - сказал он.
Продюсер также рассказал, что уже приступил с Наргиз к созданию новых песен, одну из которых выпустят в ближайшее время.
В августе 2019 года продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом после пяти лет совместной работы. Кроме того, лейбл запретил артистке исполнять музыкальные произведения продюсера.
29 августа 2019, 20:35"Серябкина рулит всем": Наргиз назвала причины разрыва с Фадеевым