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2020-03-12T09:41+0300
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Наргиз подписала контракт с новым продюсером
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РИА Новости

Наргиз подписала контракт с новым продюсером

09:41 12.03.2020
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© Фото : официальный сайт певицыЗвезда второго сезона шоу "Голос" Наргиз Закирова
Звезда второго сезона шоу Голос Наргиз Закирова
© Фото : официальный сайт певицы
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Новым продюсером певицы Наргиз стал Виктор Дробыш. Об этом "Пятому каналу" рассказал сам продюсер.
По его словам, идея сотрудничества возникла во время подготовки к концерту Николая Носкова, которому были нужны талантливые исполнители его песен.
"Мне кажется, она мой человек в плане творчества", — отметил Дробыш.
Музыкант отметил, что перед заключением контракта урегулировал все спорные вопросы с бывшим продюсером певицы Максимом Фадеевым.
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"Все было сделано, и поэтому, мне кажется, я со спокойной душой могу с ней работать, и не думать, что кто-то про меня думает, что-то плохое", - сказал он.
Продюсер также рассказал, что уже приступил с Наргиз к созданию новых песен, одну из которых выпустят в ближайшее время.
В августе 2019 года продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом после пяти лет совместной работы. Кроме того, лейбл запретил артистке исполнять музыкальные произведения продюсера.
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КультураНаргиз (певица)Максим ФадеевВиктор Дробыш
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