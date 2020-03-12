Экс-информатор WikiLeaks пыталась покончить с собой

Суд в Виргинии отправил Мэннинг в заключение в мае 2019 года. До этого она уже провела за решеткой два месяца за отказ дать показания и находилась на свободе лишь около недели после того, как закончился срок полномочий предыдущего состава большого жюри. Суд не сообщал, по какому делу требуются показания Мэннинг, но она и ее адвокаты подтвердили, что речь идет об обвинениях против WikiLeaks. Сообщалось, что суд может держать Мэннинг в тюрьме до тех пор, пока она не согласится дать показания или пока срок полномочий жюри не истечет вновь.