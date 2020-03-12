Экс-информатор WikiLeaks пыталась покончить с собой

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Экс-информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, находящаяся в следственном изоляторе за отказ давать показания, госпитализирована после попытки самоубийства, сообщает газета New York Times со ссылкой на ее адвокатов.
С мая прошлого года Мэннинг находится в следственном изоляторе города Александрия, штат Виргиния. Офис шерифа Александрии подтвердил, что в среду по местному времени в изоляторе произошел "инцидент" с участием Мэннинг. "Профессиональные сотрудники отреагировали на него надлежащим образом, Мэннинг находится в безопасности", - приводит газета заявление правоохранителей.
"Ее сегодняшние действия являются доказательством силы ее убеждений, а также серьезных страданий, которые она продолжает испытывать из-за "гражданского" заключения ", - говорится в заявлении адвокатов Мэннинг.
Суд в Виргинии отправил Мэннинг в заключение в мае 2019 года. До этого она уже провела за решеткой два месяца за отказ дать показания и находилась на свободе лишь около недели после того, как закончился срок полномочий предыдущего состава большого жюри. Суд не сообщал, по какому делу требуются показания Мэннинг, но она и ее адвокаты подтвердили, что речь идет об обвинениях против WikiLeaks. Сообщалось, что суд может держать Мэннинг в тюрьме до тех пор, пока она не согласится дать показания или пока срок полномочий жюри не истечет вновь.
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Американский военный Брэдли Мэннинг был арестован в мае 2010 года в Ираке, где проходил службу. Он признался, что передал сайту WikiLeaks для публикации видеозапись ударов с воздуха, в результате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах войны в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч дипломатических депеш госдепартамента США. Впоследствии Мэннинг сменил пол и взял имя Челси Мэннинг.
Трибунал в конце августа 2013 года приговорил Мэннинг к 35 годам заключения. За несколько дней до ухода с поста бывший президент Барак Обама смягчил приговор. В мае 2017 года Мэннинг освободили из тюрьмы после семи лет заключения.
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