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РИА Наука
2020-03-12T09:25+0300
https://ria.ru/20200312/1568470060.html
Ученые назвали самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом
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РИА Новости

Ученые назвали самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом

09:24 12.03.2020 (обновлено: 09:25 12.03.2020)
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© Depositphotos / itakdaleeОтказ от алкоголя
Отказ от алкоголя
© Depositphotos / itakdalee
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ученые Стэнфордского университета назвали программу "12 шагов" самым эффективным способом в борьбе с алкоголизмом. Результаты исследования опубликованы в Кокрейновской базе данных систематических обзоров.
Специалисты проанализировали истории болезни более десяти тысяч людей, страдавших алкоголизмом, и пришли к выводу, что программа "12 шагов" почти во всех случаях была эффективнее других программ и альтернативных подходов к лечению недуга.
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"Различные версии программы "12 шагов" одинаково эффективно помогали самым разным людям, в том числе молодежи, пожилым мужчинам и женщинам, пьющим ветеранам войн и гражданским, а также жителям пяти разных стран. Это говорит о том, что этот подход действительно работает", - отметил один из авторов исследования профессор Кит Хамфрис.
Ученые объясняют успех этой программы тем, что она ориентирована на социальные взаимодействия и эмоциональную поддержку со стороны других участников.
"12 шагов" - социально-психологическая модель реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом, разработанная более 80 лет назад. Под "шагами" подразумеваются различные принципы, с которыми алкоголик должен постепенно соглашаться и применять их на практике.
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РИА НаукаЗдоровьеСтэнфордский университет
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