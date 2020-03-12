Ученые назвали самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом

"Различные версии программы "12 шагов" одинаково эффективно помогали самым разным людям, в том числе молодежи, пожилым мужчинам и женщинам, пьющим ветеранам войн и гражданским, а также жителям пяти разных стран. Это говорит о том, что этот подход действительно работает", - отметил один из авторов исследования профессор Кит Хамфрис.