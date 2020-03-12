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2020-03-12T09:24+0300
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СМИ: Трамп обсудил с представителями из России ситуацию на рынке нефти
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РИА Новости

СМИ: Трамп обсудил с представителями из России ситуацию на рынке нефти

09:24 12.03.2020
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп общался с российскими представителями на фоне сложившейся ситуации на нефтяном рынке, сообщает газета Politico со ссылкой на неназванные источники.
Имена российских чиновников, а также дата их разговора с Трампом в статье не указываются. При этом Politico отмечает, что представители из РФ, о которых идет речь, являются "близкими к российскому президенту Владимиру Путину". Белый дом не подтверждает информацию о переговорах.
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Издание отмечает, что на этой неделе Трамп также общался с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Сальманом аль Саудом, в частности, чтобы обсудить тему "волатильности энергетического рынка". Белый дом отказался раскрывать подробности переговоров.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах – участниках прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.
Ранее в среду саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco заявила, что получила директиву от минэнерго королевства увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки.
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Ситуация на нефтяном рынкеЦены на нефтьSaudi AramcoДональд ТрампОПЕКВладимир ПутинСаудовская АравияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Думаю на фоне последний событий Россия уже осознала в какую кашу она залезла имея война на украине и сирии. С учётом ирака кувейка и оаэ, российский режим уже ищет как бы красиво вернуть всё назад. 60 долларов привлекательная цена относительно грядущих 30 а то и менее. Как бы это выдать ещё за очередную победу наверное главный вопрос.
12 марта, 09:34
КШКирилл Шехтман
2100117
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