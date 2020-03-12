Суд освободил одного из обвиняемых в подготовке убийства в Саратове

САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовский областной суд в четверг освободил из-под стражи одного из двух подростков, обвиняемых в подготовке массового убийства в школе Саратова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Чернова.
ФСБ ранее рассказала о пресечении подготовки нападения на школу в Саратове. Мальчиков 14 и 15 лет, которые, по данным ведомства, состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств, задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья. Один из подростков на видео заявил оперативникам, что в их планы входило убить "примерно 40 человек" из мести. Оба 26 февраля были арестованы на срок до 25 апреля, защита подала апелляцию.
"В отношении одного (подростка - ред.) изменено решение Волжского районного суда от 26 февраля, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца — по 20 апреля включительно", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, подростку запрещено общение с лицами, проходящими по делу, выходить в ночное время из дома и ограничили пользованием телефоном и интернетом. "В материалах - да", - ответила Чернова на вопрос о том, проходят ли подростки в материалах суда уже в качестве обвиняемых.
По ее словам, рассмотрение апелляции защиты второго школьника в настоящее время еще продолжается. Слушания проходят в закрытом режиме.
Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя ранее сообщила, что подростки и их семьи не состояли на профилактическом учете, но, со слов их родителей, мальчики подвергались давлению со стороны сверстников. Подростки заявили ей в СИЗО, что никого убивать не собирались и не понимают, как могли ранее сказать обратное на камеру. А зампреду общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) области Николаю Скворцову мальчики рассказали, что оперативники задержали их в бомбоубежище во время игры с ружьем без патронов.