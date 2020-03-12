Суд освободил одного из обвиняемых в подготовке убийства в Саратове

"В отношении одного (подростка - ред.) изменено решение Волжского районного суда от 26 февраля, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца — по 20 апреля включительно", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, подростку запрещено общение с лицами, проходящими по делу, выходить в ночное время из дома и ограничили пользованием телефоном и интернетом. "В материалах - да", - ответила Чернова на вопрос о том, проходят ли подростки в материалах суда уже в качестве обвиняемых.

Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя ранее сообщила, что подростки и их семьи не состояли на профилактическом учете, но, со слов их родителей, мальчики подвергались давлению со стороны сверстников. Подростки заявили ей в СИЗО, что никого убивать не собирались и не понимают, как могли ранее сказать обратное на камеру. А зампреду общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) области Николаю Скворцову мальчики рассказали, что оперативники задержали их в бомбоубежище во время игры с ружьем без патронов.