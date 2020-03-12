Прокуратура требует переселить самарского ветерана из ветхого жилья

САМАРА, 12 мар - РИА Новости. Прокуратура требует обеспечить жильем ветерана, который живет в доме с трещинами в самарском селе, сообщает в четверг пресс-служба надзорного ведомства региона.
По информации пресс-службы, прокуратура Безенчукского района провела проверку по факту публикации о том, что ветеран Великой Отечественной войны живет в селе Переволоки в аварийном доме: окна, полы на кухне, туалете и сенях являются ветхими, а в стеновых перегородках и местами в наружных стенах дома имеются трещины. Кроме того, прокуратура обнаружила отслоение штукатурки в стенах на кухне, а также установила, что ветхими являются электропроводка и кровля дома.
"По требованию прокуратуры администрация района ориентирована на незамедлительное проведение заседания межведомственной комиссии… с целью дальнейшего признания жилого помещения непригодным для проживания в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с администрацией предварительно уже достигнута договоренность о том, что ветерану выделят деньги из бюджета района на покупку нового жилья.