Прокуратура требует переселить самарского ветерана из ветхого жилья

По информации пресс-службы, прокуратура Безенчукского района провела проверку по факту публикации о том, что ветеран Великой Отечественной войны живет в селе Переволоки в аварийном доме: окна, полы на кухне, туалете и сенях являются ветхими, а в стеновых перегородках и местами в наружных стенах дома имеются трещины. Кроме того, прокуратура обнаружила отслоение штукатурки в стенах на кухне, а также установила, что ветхими являются электропроводка и кровля дома.