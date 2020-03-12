Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T09:06+0300
https://ria.ru/20200312/1568469350.html
В ЛНР не зафиксировали обстрелов в Донбассе за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564927422_0:393:2941:2047_1036x0_80_0_0_8a066c6741a654f3cbfb0a218fc973f5.jpg
РИА Новости

В ЛНР не зафиксировали обстрелов в Донбассе за сутки

09:06 12.03.2020
88
© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные
Украинские военные
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные . Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 10 марта украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе.
"За 11 марта обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.
Люди в районе временного пункта пропуска Украиной и Луганской народной республикой
00:13
В Донбассе договорились об открытии двух новых пунктов пропуска
300000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Фондовая биржа
Японский индекс NIKKEI упал на 4,4%
Украинский военнослужащий
Силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Сотрудник в офисе
Эксперты оценили вероятность сокращений в ряде отраслей
Антисептический гель для рук
Эксперт предрек ухудшение ситуации с поставками товаров из-за COVID-19
Теплая погода в Москве
В России 2019 год оказался более чем на два градуса теплее нормы
Город Нур-Султан
Казахстан отменил министерскую конференцию ВТО из-за коронавируса
Статуя Фемиды
Суд освободил одного из обвиняемых в подготовке убийства в Саратове
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а со стартовой площадки космодрома Байконур
"Дочке" Центра Хруничева разрешили продвигать "Союз" на рынке США
Ветеран
Прокуратура требует переселить самарского ветерана из ветхого жилья
Конституция РФ
В Забайкальском крае депутаты поддержали поправки в Конституцию
Президент США Дональд Трамп
СМИ: Трамп обсудил с представителями из России ситуацию на рынке нефти
Место ДТП в Миллеровском районе Ростовской области
Пострадавшие в ДТП в Ростовской области оказались жителями ДНР
Коронавирус
В Израиле число заболевших коронавирусом достигло ста человек
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас
Посетительница на 30-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве
В РПЦ призвали покупать книги для нуждающихся детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:09Мишустин заверил, что накопленных ресурсов бюджета хватит на много лет
11:09В Индии число заразившихся коронавирусом достигло 73 человек
11:07Россия не была инициатором выхода из соглашения ОПЕК+, заявил Мишустин
11:05Биржи Европы открылись спадом в пределах 5-6%
11:04В Кабардино-Балкарии депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
11:03В РПЦ призвали покупать книги для нуждающихся детей
11:00ФСБ изъяла у торговцев оружием более 200 "стволов"
10:58В Самарской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
10:58В Израиле число заболевших коронавирусом достигло ста человек
10:57Мебельная фабрика сравнила людей разных рас с цветной обивкой диванов
10:57Ирина Богданова стала лауреатом литпремии за лучшую подростковую книгу
10:55В Казахстане отменили парад к 75-летию Победы из-за коронавируса
10:50Twitter перевел сотрудников на домашний режим работы из-за вируса
10:49Депутаты Томской области поддержали поправки к Конституции
10:46В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 302 человек
10:45Свердловские депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
10:44В Волгоградской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
10:40В Башкирии депутаты одобрили закон о поправке в Конституцию
10:40В Кандалакше оценили работу комиссии с напавшим на ребенка подростком
10:38Заразившийся COVID-19 житель Подмосковья летел транзитом через Австрию
Лента новостейМолния