В ЛНР не зафиксировали обстрелов в Донбассе за сутки

ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 10 марта украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе.
"За 11 марта обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.