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Участники Little Big рассказали, с какой песней поедут на Евровидение
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РИА Новости

Участники Little Big рассказали, с какой песней поедут на Евровидение

09:08 12.03.2020 (обновлено: 11:01 12.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастники группы LITTLE BIG во время концерта в Москве
Участники группы LITTLE BIG во время концерта в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.
По словам лидера коллектива Ильи Прусикина, композицию написали спонтанно, она не задумывалась как трек для конкурса.

"Она будет в интересном стиле, достаточно новый формат для нас. Мы ее придумали на отдыхе, когда все вместе поехали отдыхать в январе", — рассказал он.

Лидер группы добавил, что новая песня — это не диско.
"Это рок-диско, металл-диско. Мы стараемся, чтобы это было кардинально противоположное", — пояснил Прусникин.
Премьера композиции должна состояться 12 марта в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Скриншот видео с канала Sema на Youtube
7 марта, 12:15
В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения
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КультураЕвровидение-2020Ильич (Илья Прусикин)Little BigШоу-бизнес
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