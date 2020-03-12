Участники Little Big рассказали, с какой песней поедут на Евровидение

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.
По словам лидера коллектива Ильи Прусикина, композицию написали спонтанно, она не задумывалась как трек для конкурса.
"Она будет в интересном стиле, достаточно новый формат для нас. Мы ее придумали на отдыхе, когда все вместе поехали отдыхать в январе", — рассказал он.
Лидер группы добавил, что новая песня — это не диско.
"Это рок-диско, металл-диско. Мы стараемся, чтобы это было кардинально противоположное", — пояснил Прусникин.
Премьера композиции должна состояться 12 марта в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.