Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T09:02+0300
https://ria.ru/20200312/1568469133.html
В АТОР сообщили о практически полной остановке продаж туров в Россию
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564000139_0:172:2903:1806_1036x0_80_0_0_1c19f292eb56d8c048e97a506288938f.jpg
РИА Новости

В АТОР сообщили о практически полной остановке продаж туров в Россию

09:01 12.03.2020 (обновлено: 09:02 12.03.2020)
1379
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИностранные туристы в защитных масках на Красной площади в Москве
Иностранные туристы в защитных масках на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Иностранные туристы в защитных масках на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Стоимость аннулированных бронирований туров в Россию на фоне коронавируса с марта по май 2020 года составила не менее 500 миллионов рублей, свидетельствуют подсчеты аналитической службы Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Российские туроператоры по въездному туризму сообщают о практически полной остановке продаж туров в РФ. Как отмечает АТОР, причины - в распространении коронавируса в странах Европы и Азии и в принимаемых в России мерах по недопущению его распространения.
Пассажиры на вокзале в Гонконге
28 января, 10:32Туризм
Эксперт оценил влияние коронавируса на развитие туризма
Наибольшее число аннулирований замечено на азиатском рынке. Помимо групп из Китая и Южной Кореи, есть отмены из Вьетнама, Индонезии, Японии. На втором месте - Ближний Восток, затем - Европа. Многие туристические группы еще готовы ехать в Россию, но в сокращенном виде - по 10 человек вместо 35.
"Зарубежные туроператоры и туристы уже аннулируют ранее забронированные туры в Россию. На данный момент, по подсчетам участников рынка, общая сумма аннулированных туров составляет примерно 500 миллионов рублей. Речь идет об отмене поездок для примерно 15 тысяч иностранных туристов в период с марта по май 2020 года", - пишет АТОР.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
Ассоциация добавляет, что пока туроператоры говорят об упущенном доходе туротрасли, о реальных потерях можно будет говорить уже в мае-июне.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
1400000
Обсудить 0
Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмЮжная КореяВьетнамЕвропаЯпонияИндонезияОбщество
Рекомендуем
Антисептический гель для рук
Эксперт предрек ухудшение ситуации с поставками товаров из-за COVID-19
Дезинфекция жилого комплекса во Внутренней Монголии
Эксперт объяснил причину быстрого распространения коронавируса
Машина скорой помощи в Польше
В Польше зафиксировали скачок заболеваемости коронавирусом
Глава Европейского совета Шарль Мишель
ЕС оценит введенный США запрет на въезд из-за коронавируса
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту
Заразившийся COVID-19 житель Подмосковья летел транзитом через Австрию
Отказ от алкоголя
Ученые назвали самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом
Фондовая биржа
Японский индекс NIKKEI упал на 4,4%
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
В Москве режим готовности вызвал массовый отток иностранных туристов
Президент США Дональд Трамп
СМИ: Трамп обсудил с представителями из России ситуацию на рынке нефти
Добыча нефти
Цены на нефть падают свыше 4,5% после запрета США на въезд из Европы
Резидент Comedy club Гарик Мартиросян
Мартиросян рассказал, как Зеленский "лишил смысла жизни" артистов КВН
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Табло с символом доллара на обменном пункте в Москве
Курс доллара поднялся выше 74 рублей
Военный парад, посвященный Победе в ВОВ, в Казахстане
В Казахстане отменили парад к 75-летию Победы из-за коронавируса
В Центральном госпитале города Ухань
Главный инфекционист США предрек ухудшение ситуации с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:07Россия не была инициатором выхода из соглашения ОПЕК+, заявил Мишустин
11:05Биржи Европы открылись спадом в пределах 5-6%
11:04В Кабардино-Балкарии депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
11:03В РПЦ призвали покупать книги для нуждающихся детей
11:00ФСБ изъяла у торговцев оружием более 200 "стволов"
10:58В Самарской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
10:58В Израиле число заболевших коронавирусом достигло ста человек
10:57Мебельная фабрика сравнила людей разных рас с цветной обивкой диванов
10:57Ирина Богданова стала лауреатом литпремии за лучшую подростковую книгу
10:55В Казахстане отменили парад к 75-летию Победы из-за коронавируса
10:50Twitter перевел сотрудников на домашний режим работы из-за вируса
10:49Депутаты Томской области поддержали поправки к Конституции
10:46В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 302 человек
10:45Свердловские депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
10:44В Волгоградской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
10:40В Башкирии депутаты одобрили закон о поправке в Конституцию
10:40В Кандалакше оценили работу комиссии с напавшим на ребенка подростком
10:38Заразившийся COVID-19 житель Подмосковья летел транзитом через Австрию
10:32Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу
10:31В Сербии число зараженных коронавирусом достигло 19 человек
Лента новостейМолния