В АТОР сообщили о практически полной остановке продаж туров в Россию

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Стоимость аннулированных бронирований туров в Россию на фоне коронавируса с марта по май 2020 года составила не менее 500 миллионов рублей, свидетельствуют подсчеты аналитической службы Ассоциации туроператоров России ( Стоимость аннулированных бронирований туров в Россию на фоне коронавируса с марта по май 2020 года составила не менее 500 миллионов рублей, свидетельствуют подсчеты аналитической службы Ассоциации туроператоров России ( АТОР ).

Российские туроператоры по въездному туризму сообщают о практически полной остановке продаж туров в РФ. Как отмечает АТОР, причины - в распространении коронавируса в странах Европы и Азии и в принимаемых в России мерах по недопущению его распространения.

Наибольшее число аннулирований замечено на азиатском рынке. Помимо групп из Китая Южной Кореи , есть отмены из Вьетнама, Индонезии, Японии . На втором месте - Ближний Восток, затем - Европа. Многие туристические группы еще готовы ехать в Россию, но в сокращенном виде - по 10 человек вместо 35.

"Зарубежные туроператоры и туристы уже аннулируют ранее забронированные туры в Россию. На данный момент, по подсчетам участников рынка, общая сумма аннулированных туров составляет примерно 500 миллионов рублей. Речь идет об отмене поездок для примерно 15 тысяч иностранных туристов в период с марта по май 2020 года", - пишет АТОР.

Ассоциация добавляет, что пока туроператоры говорят об упущенном доходе туротрасли, о реальных потерях можно будет говорить уже в мае-июне.