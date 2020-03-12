В Югре у двух мужчин нашли 6,5 килограмма наркотиков

Согласно данным ведомства, подозреваемые - двое 26-летних мужчин. Правоохранители задержали молодых людей в поселке Солнечный, изначально обнаружив при них полимерный пакет с пятью свертками, в которых были "вещества растительного происхождения зеленого цвета". Обыскав арендованную ими квартиру, сотрудники полиции нашли пакеты с порошком и таблетки.