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В Югре у двух мужчин нашли 6,5 килограмма наркотиков
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РИА Новости

В Югре у двух мужчин нашли 6,5 килограмма наркотиков

08:52 12.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 мар - РИА Новости. Полицейские в Сургутском районе ХМАО обнаружили в арендованной двумя молодыми людьми квартире более 6,5 килограмма наркотиков, в том числе экстази, мефедрон, марихуану и гашиш, сообщает региональное управление МВД.
Согласно данным ведомства, подозреваемые - двое 26-летних мужчин. Правоохранители задержали молодых людей в поселке Солнечный, изначально обнаружив при них полимерный пакет с пятью свертками, в которых были "вещества растительного происхождения зеленого цвета". Обыскав арендованную ими квартиру, сотрудники полиции нашли пакеты с порошком и таблетки.
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"В общей сложности правоохранители изъяли более 6,6 килограмма наркотиков. Результаты химической экспертизы показали, что изъятое у задержанных является наркотическими средствами: МДМА, мефедрон, марихуана и гашиш. Наркосбытчики пояснили, что планировали распространить данные наркотики через тайники-закладки", - подчеркнули в УМВД.
Молодые люди стали фигурантами уголовного дела по статье УК РФ 228, связанной с покушением на сбыт наркотиков. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком на 20 лет. Подозреваемых отправили в изолятор временного содержания, добавили в ведомстве.
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Ханты-Мансийский автономный округМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Сургутский районПроисшествия
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