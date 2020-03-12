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2020-03-12T08:42+0300
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Эксперт предрек ухудшение ситуации с поставками товаров из-за COVID-19
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РИА Новости

Эксперт предрек ухудшение ситуации с поставками товаров из-за COVID-19

08:42 12.03.2020
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© Depositphotos / ToeytoeyАнтисептический гель для рук
Антисептический гель для рук
© Depositphotos / Toeytoey
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости, Татьяна Смайловски. США продолжат сталкиваться с перебоями в поставках товаров из-за распространяющегося коронавируса, и ситуация, вероятно, ухудшится, заявил РИА Новости эксперт в области логистики и управления цепями поставок Американского университета Аймен Омар.
В первую очередь речь идет о такой продукции как антисептики для рук, чистящие средства, некоторые продовольственные товары.
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В среду Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира. В США число заболевших превышает тысячу.

Идеальный шторм

Быстро шагающий по всему миру коронавирус создал на рынках ситуацию "идеального шторма", что вызвало значительные перебои в поставках, сообщил Омар. "Поставки товаров по умолчанию будут снижаться, поскольку производства закрываются, люди не выходят на работу", - отметил он. Эксперт указал, что все больше городов и областей будут закрываться на карантин, как это произошло с Италией. Это будет приводить к дальнейшему усугублению ситуации.
Спрос при этом, напротив, не замедляется, а лишь растет. Пустые полки в магазинах Омар объясняет непропорциональной реакцией населения на происходящее. "Когда вы приходите в магазин и чего-то не находите, то начинаете неадекватно на это реагировать. Поскольку теперь вы обеспокоены, что не найдете этот товар в будущем, то идете и покупаете больше. Людям не нужно столько товаров, но они обеспокоены, что в будущем их может не быть, поэтому хотят скупить сейчас как можно больше прежде, чем ситуация усугубится. Это осложняет положение дел", - уверен эксперт.
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Сейчас, по расчетам эксперта, запасов тех товаров, которые пользуются во время эпидемии особой популярностью, хватит в США месяца на три. "В какой-то момент, если производство не будет соответствовать уровню спроса – а пока этого не происходит – это приведет к каскадному эффекту. Ситуация ухудшится перед тем, как начнет вновь приходить в норму", - считает собеседник агентства.

Такого еще не было

"Что мы наблюдаем сейчас – уникально. Обыкновенно сбои в поставках происходят в некоторых регионах, странах, но не по всему миру в одно и то же время из-за одинаковой проблемы", - отметил Омар.
Ничего подобного, по его мнению, в мире ранее не наблюдалось. Он отметил при этом определенное сходство с ситуацией во время экономического кризиса 2008 года. Кроме того, после террористической атаки 11 сентября 2001 года в США на три дня были закрыты все порты и перекрыто авиасообщение. Это подорвало поставки, но все это длилось лишь три дня. "Ничего аналогичного размаха и масштаба в сбоях в поставках мы не наблюдали", - подчеркнул Омар.
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