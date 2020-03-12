Эксперт предрек ухудшение ситуации с поставками товаров из-за COVID-19

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости, Татьяна Смайловски. США продолжат сталкиваться с перебоями в поставках товаров из-за распространяющегося коронавируса , и ситуация, вероятно, ухудшится, заявил РИА Новости эксперт в области логистики и управления цепями поставок Американского университета Аймен Омар.

В первую очередь речь идет о такой продукции как антисептики для рук, чистящие средства, некоторые продовольственные товары.

В среду Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира. В США число заболевших превышает тысячу.

Идеальный шторм

Быстро шагающий по всему миру коронавирус создал на рынках ситуацию "идеального шторма", что вызвало значительные перебои в поставках, сообщил Омар. "Поставки товаров по умолчанию будут снижаться, поскольку производства закрываются, люди не выходят на работу", - отметил он. Эксперт указал, что все больше городов и областей будут закрываться на карантин, как это произошло с Италией . Это будет приводить к дальнейшему усугублению ситуации.

Спрос при этом, напротив, не замедляется, а лишь растет. Пустые полки в магазинах Омар объясняет непропорциональной реакцией населения на происходящее. "Когда вы приходите в магазин и чего-то не находите, то начинаете неадекватно на это реагировать. Поскольку теперь вы обеспокоены, что не найдете этот товар в будущем, то идете и покупаете больше. Людям не нужно столько товаров, но они обеспокоены, что в будущем их может не быть, поэтому хотят скупить сейчас как можно больше прежде, чем ситуация усугубится. Это осложняет положение дел", - уверен эксперт.

Сейчас, по расчетам эксперта, запасов тех товаров, которые пользуются во время эпидемии особой популярностью, хватит в США месяца на три. "В какой-то момент, если производство не будет соответствовать уровню спроса – а пока этого не происходит – это приведет к каскадному эффекту. Ситуация ухудшится перед тем, как начнет вновь приходить в норму", - считает собеседник агентства.

Такого еще не было

"Что мы наблюдаем сейчас – уникально. Обыкновенно сбои в поставках происходят в некоторых регионах, странах, но не по всему миру в одно и то же время из-за одинаковой проблемы", - отметил Омар.