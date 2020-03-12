В Чите члены банды "Ключевские" получили от 23 до 25 лет колонии

ЧИТА, 12 мар — РИА Новости. Забайкальский краевой суд назначил от 23 до 25 лет колонии строгого режима руководителю и пятерым другим участникам организованной преступной группы (ОПГ) "Ключевские" по делу об убийствах, похищении человека и бандитизме, сообщается на сайте краевой прокуратуры.
"Суд установил, что с 1995 по 2005 год члены банды совершили убийства 12 лиц, среди которых оказались как участники конкурирующих преступных групп, так и не связанные с криминалом граждане, входившие в круг общения или случайно познакомившиеся с ними. <...> Суд назначил фигурантам уголовного дела наказание в виде лишения свободы от 23 до 25 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
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Преступники использовали огнестрельное оружие и надевали форму сотрудников ДПС. Среди жертв ОПГ оказались двое создателей и руководителей банды, которых бывшие подчиненные застрелили в мае 2005 года.
Ранее сообщалось, что среди подсудимых — обвиняемые в убийствах экс-депутат Читинской городской думы Алексей Гуськов и экс-депутат Читинской областной думы Дмитрий Непомнящих.