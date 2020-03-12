В Чите члены банды "Ключевские" получили от 23 до 25 лет колонии

"Суд установил, что с 1995 по 2005 год члены банды совершили убийства 12 лиц, среди которых оказались как участники конкурирующих преступных групп, так и не связанные с криминалом граждане, входившие в круг общения или случайно познакомившиеся с ними. <...> Суд назначил фигурантам уголовного дела наказание в виде лишения свободы от 23 до 25 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.