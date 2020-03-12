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2020-03-12T08:39+0300
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"Дочке" Центра Хруничева разрешили продвигать "Союз" на рынке США
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РИА Новости

"Дочке" Центра Хруничева разрешили продвигать "Союз" на рынке США

08:39 12.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а со стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" со стартовой площадки космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Компания International Launch Services получила разрешение от госдепа США продвигать пуски российских ракет-носителей "Союз" на американском рынке, а также займётся космическим туризмом, сообщила компания.
ILS является американской дочерней компанией Центра Хруничева (предприятие Роскосмоса), созданной для предоставления коммерческих пусковых услуг с помощью ракет "Протон" и "Ангара".
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"Недавно компания ILS получила одобрение госдепа США на продвижение (на американском рынке - ред.) коммерческих услуг на ракетах "Союз", - говорится в сообщении на сайте ILS.
Отмечается, что компания теперь также может предлагать услуги по запуску космических туристов на пилотируемых кораблях "Союз".
Кроме того, ILS сообщила о назначении нового президента компании вместо ушедшего в октябре 2019 года Керка Пайшера. Им стала Тифайн Лурадур, ранее работавшая в американской компании United Launch Alliance.
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Космос - РИА НаукаСоюзРоскосмосСША
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