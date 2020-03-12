"Дочке" Центра Хруничева разрешили продвигать "Союз" на рынке США

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Компания International Launch Services получила разрешение от госдепа США продвигать пуски российских ракет-носителей "Союз" на американском рынке, а также займётся космическим туризмом, сообщила компания.
ILS является американской дочерней компанией Центра Хруничева (предприятие Роскосмоса), созданной для предоставления коммерческих пусковых услуг с помощью ракет "Протон" и "Ангара".
"Недавно компания ILS получила одобрение госдепа США на продвижение (на американском рынке - ред.) коммерческих услуг на ракетах "Союз", - говорится в сообщении на сайте ILS.
Отмечается, что компания теперь также может предлагать услуги по запуску космических туристов на пилотируемых кораблях "Союз".
Кроме того, ILS сообщила о назначении нового президента компании вместо ушедшего в октябре 2019 года Керка Пайшера. Им стала Тифайн Лурадур, ранее работавшая в американской компании United Launch Alliance.