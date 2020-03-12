"Дочке" Центра Хруничева разрешили продвигать "Союз" на рынке США

В НАСА рассказали о покупке дополнительных мест на российском "Союзе"

В НАСА рассказали о покупке дополнительных мест на российском "Союзе"

"Недавно компания ILS получила одобрение госдепа США на продвижение (на американском рынке - ред.) коммерческих услуг на ракетах "Союз", - говорится в сообщении на сайте ILS.

Отмечается, что компания теперь также может предлагать услуги по запуску космических туристов на пилотируемых кораблях "Союз".

Кроме того, ILS сообщила о назначении нового президента компании вместо ушедшего в октябре 2019 года Керка Пайшера. Им стала Тифайн Лурадур, ранее работавшая в американской компании United Launch Alliance.