Кемеровские депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию

КЕМЕРОВО, 12 мар – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Депутаты законодательного собрания Кемеровской области на внеочередном заседании большинством голосов поддержали пакет поправок в Конституцию РФ, передает корреспондент РИА Новости.

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

Согласно результатам голосования, поправки были поддержаны большинством голосов: 30 человек проголосовали за пакет поправок и двое воздержались.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.