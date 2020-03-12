Кемеровские депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию

КЕМЕРОВО, 12 мар – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Кемеровской области на внеочередном заседании большинством голосов поддержали пакет поправок в Конституцию РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.
Согласно результатам голосования, поправки были поддержаны большинством голосов: 30 человек проголосовали за пакет поправок и двое воздержались.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.