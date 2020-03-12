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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T08:35+0300
https://ria.ru/20200312/1568468555.html
Кемеровские депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
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РИА Новости

Кемеровские депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию

08:35 12.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГорода России. Кемерово
Города России. Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Города России. Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 12 мар – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Кемеровской области на внеочередном заседании большинством голосов поддержали пакет поправок в Конституцию РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.
Согласно результатам голосования, поправки были поддержаны большинством голосов: 30 человек проголосовали за пакет поправок и двое воздержались.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Заседание Государственной Думы РФ
Вчера, 12:33Голосование по поправкам в Конституцию
Закон о поправке в Конституцию, принятый Госдумой
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