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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T08:33+0300
https://ria.ru/20200312/1568468496.html
Эксперты оценили вероятность сокращений в ряде отраслей
https://cdn24.img.ria.ru/images/155354/54/1553545486_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_9278b0fad5a704596c7151e5861850cf.jpg
РИА Новости

Эксперты оценили вероятность сокращений в ряде отраслей

08:33 12.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сотрудник в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские компании уже научились оптимизировать штат, поэтому массовые сокращения персонала возможны лишь, если обвал цен на нефть и курса рубля будет долгосрочным, считают эксперты, с которыми поговорило РИА Новости.
Рейтинговое агентство АКРА во вторник заявило о возможном приближении финансового кризиса в РФ. Однако власти заявляют, что ситуация находится под контролем, рост ВВП выйдет на запланированные 1,9%, а инфляция вряд ли превысит 4%. Безработица, по данным Росстата, в январе 2020 года выросла до 4,7% после 4,6% в декабре 2019 года. По текущему прогнозу Минэкономразвития безработица в 2020 году составит 4,5%.
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"Сейчас компании стараются оптимизировать численность персонала, таких "раздутых" штатов, которые были до 2013 года, уже нет", - сказала РИА Новости доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" Людмила Иванова-Швец. По ее словам, в условиях текущей нестабильности на рынке нефти и колебаниях курса рубля возрастает вероятность сокращений в ряде отраслей. "Хорошо, если такая ситуация кратковременная, тогда никаких существенных сдвигов не произойдет", - объяснила экономист.
"И не только в нефтедобывающих отраслях, но во многих других, даже никак не связанных с нефтедобычей. Высокий курс доллара снизит спрос на туристические поездки, например", - продолжила эксперт. По ее словам, снижение поступлений в бюджет может отразиться и на государственном секторе экономики.
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Сильных сокращений в банковском секторе, как это было в разгар прошлых кризисов, сейчас также не будет, уверен управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. "Пока ситуация не является настолько критичной для того, чтобы в банках начались массовые сокращения. В предыдущие кризисы работу потеряли сотрудники, которые занимались легкими розничными продуктами", - сказал Волков.
Кроме того, для банков сокращение персонала создает дополнительные затраты, поскольку работникам необходимо выплатить компенсации, а такие разовые выплаты в совокупности могут составлять чувствительную сумму. В кризис 2008 года после сокращений банки уже через несколько месяцев предлагали уволенным вернуться, поэтому кредитные организации пока возьмут паузу, и не будут совершать резких движений, полагает эксперт.
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