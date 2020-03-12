Эксперты оценили вероятность сокращений в ряде отраслей

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские компании уже научились оптимизировать штат, поэтому массовые сокращения персонала возможны лишь, если обвал цен на нефть и курса рубля будет долгосрочным, считают эксперты, с которыми поговорило РИА Новости.

Рейтинговое агентство АКРА во вторник заявило о возможном приближении финансового кризиса в РФ. Однако власти заявляют, что ситуация находится под контролем, рост ВВП выйдет на запланированные 1,9%, а инфляция вряд ли превысит 4%. Безработица, по данным Росстата , в январе 2020 года выросла до 4,7% после 4,6% в декабре 2019 года. По текущему прогнозу Минэкономразвития безработица в 2020 году составит 4,5%.

"Сейчас компании стараются оптимизировать численность персонала, таких "раздутых" штатов, которые были до 2013 года, уже нет", - сказала РИА Новости доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" Людмила Иванова-Швец. По ее словам, в условиях текущей нестабильности на рынке нефти и колебаниях курса рубля возрастает вероятность сокращений в ряде отраслей. "Хорошо, если такая ситуация кратковременная, тогда никаких существенных сдвигов не произойдет", - объяснила экономист.

"И не только в нефтедобывающих отраслях, но во многих других, даже никак не связанных с нефтедобычей. Высокий курс доллара снизит спрос на туристические поездки, например", - продолжила эксперт. По ее словам, снижение поступлений в бюджет может отразиться и на государственном секторе экономики.

Сильных сокращений в банковском секторе, как это было в разгар прошлых кризисов, сейчас также не будет, уверен управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. "Пока ситуация не является настолько критичной для того, чтобы в банках начались массовые сокращения. В предыдущие кризисы работу потеряли сотрудники, которые занимались легкими розничными продуктами", - сказал Волков.