Роскачество обнаружило потенциально небезопасные презервативы

"Согласно результатам проведенных испытаний, среди проверенных медицинских изделий (они же презервативы) есть такие, которые могут быть потенциально небезопасными для здоровья человека. Речь идет о пяти торговых марках, в которых эксперты зафиксировали содержание цинка и изопропанола в количествах, превышающих допустимые значения Единых санитарных требований и ГОСТ Р 52770-2016 "Изделия медицинские. Требования безопасности", - говорится в сообщении.

Роскачество отмечает, что с точки зрения человеческого организма такие нарушения чреваты раздражающим воздействием: в таком количестве вещества могут быть потенциально токсичны. В свою очередь тест на целостность упаковки и герметичность прошла вся продукция, однако у презервативов одной марки был обнаружен дефект "слипшаяся складка" - такое изделие можно считать бракованным.

"Эксперты проводили измерение длины и ширины презервативов для определения их соответствия размерам, указанным в маркировке, которую может оценить покупатель при выборе товара. В целом замечания к размерам по ширине у четырех торговых марок, по длине - у одной торговой марки. Еще у трех торговых марок - отклонения как по длине, так и по ширине", - добавляет организация.

Разница в размерах длины презервативов одной марки оказалось очень значительной - 9,7 миллиметра, у прочих разница в измеренных значениях и нанесенных на маркировку находится в диапазоне 1-3 миллиметра. "На первый взгляд, это несущественно. Но замечаний бы не было, если бы производители сразу указывали на этикетке диапазон. Если же указано точное значение, значит, и размер презерватива должен быть таким, с точностью до миллиметра", - подчеркивает Роскачество. Исследование также показало зависимость между ценой и качеством товара: самые дешевые презервативы получили самые низкие баллы в рейтинге.