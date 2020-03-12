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Роскачество обнаружило потенциально небезопасные презервативы
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РИА Новости

Роскачество обнаружило потенциально небезопасные презервативы

08:30 12.03.2020 (обновлено: 08:35 12.03.2020)
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© Fotolia / lemontreeimagesПрезервативы
Презервативы
© Fotolia / lemontreeimages
Презервативы . Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Роскачество подвело итоги исследования презервативов на российском рынке: часть продукции оказалась потенциально небезопасной, а у некоторых изделий наблюдалось расхождение между заявленным и фактическим размером, говорится в сообщении организации.
Эксперты исследовали латексные мужские презервативы 17 торговых марок от 13 производителей - это продукция из Великобритании, Таиланда, Китая, Германии, США, Индии, России и Малайзии. Закупочная стоимость образцов составила от 26 рублей до 533 рублей за пачку, содержащую от 3 до 18 штук. Исследование проводилось по 60 показателям, 49 из которых - параметры безопасности.
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Роскачество обнаружило превышение уровня цинка в презервативах
"Согласно результатам проведенных испытаний, среди проверенных медицинских изделий (они же презервативы) есть такие, которые могут быть потенциально небезопасными для здоровья человека. Речь идет о пяти торговых марках, в которых эксперты зафиксировали содержание цинка и изопропанола в количествах, превышающих допустимые значения Единых санитарных требований и ГОСТ Р 52770-2016 "Изделия медицинские. Требования безопасности", - говорится в сообщении.
Роскачество отмечает, что с точки зрения человеческого организма такие нарушения чреваты раздражающим воздействием: в таком количестве вещества могут быть потенциально токсичны. В свою очередь тест на целостность упаковки и герметичность прошла вся продукция, однако у презервативов одной марки был обнаружен дефект "слипшаяся складка" - такое изделие можно считать бракованным.
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19 декабря 2019, 03:00Сказано в эфире
Эксперт: никто не в праве отказать подростку в покупке презервативовОтказ в продаже презервативов несовершеннолетним является незаконным. Об этом рассказал радио Sputnik сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.
"Эксперты проводили измерение длины и ширины презервативов для определения их соответствия размерам, указанным в маркировке, которую может оценить покупатель при выборе товара. В целом замечания к размерам по ширине у четырех торговых марок, по длине - у одной торговой марки. Еще у трех торговых марок - отклонения как по длине, так и по ширине", - добавляет организация.
Разница в размерах длины презервативов одной марки оказалось очень значительной - 9,7 миллиметра, у прочих разница в измеренных значениях и нанесенных на маркировку находится в диапазоне 1-3 миллиметра. "На первый взгляд, это несущественно. Но замечаний бы не было, если бы производители сразу указывали на этикетке диапазон. Если же указано точное значение, значит, и размер презерватива должен быть таким, с точностью до миллиметра", - подчеркивает Роскачество. Исследование также показало зависимость между ценой и качеством товара: самые дешевые презервативы получили самые низкие баллы в рейтинге.
Поцелуй
18 января, 08:00РИА Наука
Опасный интим. Для каких людей близость смертельна
207295948
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РоскачествоКитайМалайзияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Без названия марок статья ни о чем.
12 марта, 09:35
ДДДык Дык
3000101
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