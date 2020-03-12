Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T08:30+0300
https://ria.ru/20200312/1568468376.html
"Почта России" ожидает роста покупок через интернет из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/155578/98/1555789886_0:243:2958:1907_1036x0_80_0_0_c8e82f6e0dccd41f7b94f001f00632ff.jpg
РИА Новости

"Почта России" ожидает роста покупок через интернет из-за коронавируса

08:30 12.03.2020
488
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип в отделении "Почты России"
Логотип в отделении Почты России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип в отделении "Почты России". Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. "Почта России" наблюдает снижение объемов международных посылок, но ожидает, что на фоне объявленной ВОЗ пандемии коронавируса потребители будут замещать походы по магазинам покупкам через интернет, чтобы сократить количество личных контактов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, которая является крупнейшим в РФ логистическим оператором трансграничной торговли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. В РФ, по данным на сайте правительства, на 11 марта зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению двое граждан КНР, один гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.
Станция контроля температуры в зале прилета в аэропорту Пекина
Вчера, 21:24
Эксперт рассказал о влиянии пандемии коронавируса на мировую экономику
Как рассказали в "Почте России", начиная с февраля 2020 года компания фиксирует снижение объемов входящей международной почты. "Это традиционное сезонное снижение, к которому добавился эффект от закрытия производств в Китае", - сказали в пресс-службе оператора.
"При этом мы предполагаем, что в текущей ситуации для сокращения количества личных контактов потребители будут замещать походы по магазинам покупкам на интернет-площадках", - добавили в компании.
На прошлой неделе глава "Почты России" Максим Акимов заявлял, что ситуация с коронавирусом негативно сказывается на компании и ее выручке.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
В середине февраля в компании заявляли, что "Почта России" продолжает доставлять письма и посылки из Китая собственными самолетами в условиях приостановки большего числа пассажирских рейсов в КНР и частичного закрытия границ из-за коронавируса, тогда как, по данным Всемирного почтового союза, на тот момент почтовые администрации Дании, Грузии, Греции, Румынии, Сербии, Сингапура, Испании, США и Швейцарии прекратили поставки писем и посылок из КНР.
340000
Обсудить 0
Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19РоссияDiamond PrincessРаспространение нового коронавирусаМаксим АкимовПочта РоссииКитайЯпонияЭкономика
Рекомендуем
Сотрудник в офисе
Эксперты оценили вероятность сокращений в ряде отраслей
Антисептический гель для рук
Эксперт предрек ухудшение ситуации с поставками товаров из-за COVID-19
Коронавирус
В Израиле число заболевших коронавирусом достигло ста человек
Иностранные туристы в защитных масках на Красной площади в Москве
В АТОР сообщили о практически полной остановке продаж туров в Россию
Добыча нефти
Цены на нефть падают свыше 4,5% после запрета США на въезд из Европы
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту
Заразившийся COVID-19 житель Подмосковья летел транзитом через Австрию
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
В Греции зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Фондовая биржа
Японский индекс NIKKEI упал на 4,4%
Дезинфекция жилого комплекса во Внутренней Монголии
Эксперт объяснил причину быстрого распространения коронавируса
Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань
В Китае заявили, что пик эпидемии коронавируса в стране прошел
Прохожие на площади у Собора святого Стефана в Вене, закрытого в связи с коронавирусом
В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 302 человек
Машина скорой помощи в Польше
В Польше зафиксировали скачок заболеваемости коронавирусом
Конституция РФ
В Башкирии депутаты одобрили закон о поправке в Конституцию
Уборка пшеницы
Эксперт оценил влияние коронавируса на экспорт зерновых из России
В Центральном госпитале города Ухань
Главный инфекционист США предрек ухудшение ситуации с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:07Россия не была инициатором выхода из соглашения ОПЕК+, заявил Мишустин
11:05Биржи Европы открылись спадом в пределах 5-6%
11:04В Кабардино-Балкарии депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
11:03В РПЦ призвали покупать книги для нуждающихся детей
11:00ФСБ изъяла у торговцев оружием более 200 "стволов"
10:58В Самарской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
10:58В Израиле число заболевших коронавирусом достигло ста человек
10:57Мебельная фабрика сравнила людей разных рас с цветной обивкой диванов
10:57Ирина Богданова стала лауреатом литпремии за лучшую подростковую книгу
10:55В Казахстане отменили парад к 75-летию Победы из-за коронавируса
10:50Twitter перевел сотрудников на домашний режим работы из-за вируса
10:49Депутаты Томской области поддержали поправки к Конституции
10:46В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 302 человек
10:45Свердловские депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
10:44В Волгоградской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
10:40В Башкирии депутаты одобрили закон о поправке в Конституцию
10:40В Кандалакше оценили работу комиссии с напавшим на ребенка подростком
10:38Заразившийся COVID-19 житель Подмосковья летел транзитом через Австрию
10:32Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу
10:31В Сербии число зараженных коронавирусом достигло 19 человек
Лента новостейМолния