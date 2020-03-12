Обвиняемый по делу MH17 россиянин может остаться без перевода дела

Заседание суда в комплексе правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17

Заседание суда в комплексе правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17

АМСТЕРДАМ, 12 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Некоторые процедурные документы Некоторые процедурные документы дела о крушении рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года могут перевести на русский язык для подсудимых, однако, как сообщили РИА Новости в окружном суде Гааги, по законам Нидерландов делать полный перевод досье, состоящего из 36 тысяч страниц, суд не обязан. Отдельные файлы уже переведены, включая повестку и изложение дела. Если же и будет принято решение в пользу полного перевода, то из-за большого объема материалов этот процесс может занять, по оценкам переводчиков, около полутора лет.

Судебные слушания по делу о крушении MH17 прошли 9-10 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол. Дальнейшие заседания продолжатся 23 марта. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных судят заочно.

Как сообщила РИА Новости судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ, о переводе файлов дела попросила группа адвокатов, защищающих обвиняемого россиянина Олега Пулатова.

"Здесь находится группа адвокатов, один из которых - из России. У неё уже есть часть файлов дела, переведённая на русский язык. В будущем дело могут перевести на русский язык", - сказала Кнайф.

Она отметила, что за этой процедурой следит не суд, а прокуратура.

"Этим занимается не суд, а прокуратура... Но я думаю, что перевод будут стараться закончить как можно скорей. Многие файлы уже переведены. Я не знаю, как продвигается эта работа. За этим следят сами адвокаты и прокуратура", - добавила судья.

Как уточнила в беседе с агентством пресс-секретарь судей Йоланде Вейннобе, досье по делу о крушении малайзийского Boeing состоит из 36 тысячи страниц, на русский язык переведены повестка и краткое изложение дела. Последний документ составляет около 200 страниц.

"Всего в досье 36 тысяч страниц. Председательствующий судья решит, что будет переведено, а защита может указать на то, что им кажется важным", - сказала она.

Что же касается сроков выполнения перевода, по словам Вейннобе, на данном этапе оценить это сложно.

Прокурор Деди Вои-А-Цой, выступая на заседании суда, сообщила, что на русский язык будет переведено личное дело Пулатова, единственного обвиняемого, который решил попросить о представлении своих интересов в суде.

"Защита также может быть заинтересована в переводе процессуальных документов. Перед этой сессией прокурор предоставил русский перевод повестки и общий отчет. Эта учетная запись представляет собой подробное резюме файла, (в голландской версии) 147 страниц. Это заняло довольно много времени. Кроме того, Государственная прокуратура пообещала перевести на русский язык личное дело, обзор расследования по подозреваемому Пулатову на 68 страницах (в голландской версии). Этот перевод почти завершен", — резюмировала прокурор.

По мнению прокуратуры, эти документы (изложение досье и личное дело) дают подозреваемому достаточную информацию об обвинении и доказательствах, выдвинутых прокурором.

"На основании этих документов и дальнейшего обсуждения других документов при консультации со своим адвокатом (с помощью переводчика или его российского адвоката) подозреваемый должен быть в состоянии определить свое отношение с должной тщательностью", — сказала Вои-А-Цой.

Она также указала на то, что защита обвиняемых должна обосновать необходимость перевода тех или иных документов на русский язык, что соответствует голландским (статья 32а, пункт 1 Кодекса) и европейским законам.

"Согласно европейской директиве, это должны быть процедурные документы, которые необходимы для гарантии того, что подозреваемый может осуществить свое право на защиту (пункт 1 статьи 3, Директива 2010/64 / ЕС). Другие части, к которым это не относится, не должны переводиться (статья 3 (4) Директивы)", - пояснила прокурор.

По ее словам, запросы на перевод должны быть направлены в суд.

"Мы также предлагаем, чтобы суд поручал следственному судье в перерывах между сессиями принимать решения от имени суда относительно любых запросов на перевод от защиты, чтобы ускорить процесс", - добавила Вои-А-Цой.

В окружном суде Гааги РИА Новости также подтвердили, что полный перевод дела на русский язык не является обязательным.

"Если обвиняемые присутствуют в зале суда и не понимают по-голландски или по-английски, судья может предоставить им дипломированного переводчика. Перевод же материалов дела может быть предоставлен адвокатом подсудимых, но не самим судом. Суд на голландском языке, поэтому все файлы и слушания будут на голландском языке. Никакой перевод, кроме устного, не является обязательным", — сказал представитель суда.

По оценке главы базирующегося в Нидерландах Русского бюро переводов RLTS Елены Тайс, для перевода с голландского языка на русский текста подобного объема может потребоваться около полутора лет.

"Для перевода 36000 страниц юридических, а в некоторых случаях, и технических документов потребуется около 4200 дней. Исходя из моего опыта в отношении наличия и занятости квалифицированного персонала, при таком объёме перевод всей документации займёт минимально 1,5 года", - сообщила она РИА Новости.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.