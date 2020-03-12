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2020-03-12T07:50+0300
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США и Британия осудили обстрел базы коалиции в Ираке
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РИА Новости

США и Британия осудили обстрел базы коалиции в Ираке

07:50 12.03.2020
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© РИА Новости / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкАмериканские военнослужащие в Ираке
Американские военнослужащие в Ираке
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Американские военнослужащие в Ираке. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Великобритании Доминик Рааб призвали привлечь к ответственности виновных в обстреле военной базы Таджи в Ираке, в ходе которого погибли трое военнослужащих возглавляемой США коалиции, говорится в заявлении пресс-службы госдепартамента США.
"Госсекретарь США Майк Помпео поговорил с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом с целью обсудить нападение на иракскую военную базу Таджи, в результате которого есть жертвы среди (военнослужащих) США, Великобритании и других (стран - ред.). Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Рааб подчеркнули солидарность США и Великобритании по этому вопросу, и они осудили все нападения на военнослужащих коалиции, поддерживающих усилия правительства по борьбе с "Исламским государством"* ", - сообщается в заявлении.
Госдепартамент также сообщил, что Помпео и Рааб подчеркнули необходимость привлечь к ответственности тех, кто виновен в нападении.
Ранее сообщалось, что трое военнослужащих коалиции во главе с США погибли, еще 12 человек получили ранения в среду во время ракетного обстрела лагеря Таджи в Ираке. По данным коалиции, всего по базе было выпущено 18 ракет класса "Катюша" (реактивных снарядов). Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы.
*Террористическая организация, запрещена в России.
Видео ракетного удара по американской базе в Ираке
02:55
Появилось видео ракетного удара по американской базе в Ираке
213721211
Обсудить 6
Доминик РаабМайк ПомпеоВеликобританияИракСШАВ мире
Популярные комментарии
майкл, джон, а ты думал оккупантов и убийц целовать будут.
12 марта, 08:35
Плахиш Кибальчиш
1000000
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