В Китае почти 97,3% больных коронавирусом находятся в провинции Хубэй

ПЕКИН, 12 мар – РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением нового типа коронавируса, в Китае постоянно улучшается, в настоящий момент в стране болеют менее 15 тысяч человек, почти 97,3% из них находятся в провинции Хубэй, свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Согласно последним статистическим данным, из 80 793 подтвержденных в Китае случаев заражения, все еще болеет 14 831 человек, при этом из них в Хубэе находятся 14 427 пациентов или 97,27%. В больницах Уханя – очага распространения коронавируса – остаются 13 462 человека или 90,5% от всех больных на территории страны.
При этом 4 257 пациентов или 28,7% находятся в тяжелом состоянии, из них в Хубэе находятся – 4180.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. В Китае число жертв нового коронавируса достигло 3169, выздоровели почти 62,8 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса