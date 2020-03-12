МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Московский зоопарк сможет попросить Китай продлить "аренду" панд через 15 лет, рассказала в интервью РИА Новости директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
"Панды Диндин и Жуи по соглашению с Китаем у нас пробудут 15 лет. По истечении срока мы можем повторно подать запрос, но об этом еще рано думать", - рассказала Акулова.
Она добавила, что в случае появления потомства детеныши смогут находиться в Москве до трех лет, после их передают в питомник Китая.
Большие панды - самка Диндин и самец Жуи - были переданы Китаем России в 2019 году для совместных исследований на 15 лет.