Экстренно севший в Кемерово самолет вылетит в Москву после техосмотра

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Дарья Ураева. Самолет авиакомпании S7, летевший из Иркутска и экстренно севший в аэропорту Кемерово из-за плохого самочувствия пассажира, вылетит в Москву после техосмотра и дозаправки, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее корреспондент агентства, находящийся на борту самолета Иркутск-Москва, сообщил об экстренной посадке воздушного судна в аэропорту Кемерово из-за плохого самочувствия пассажира. Мужчину сняли с рейса.
Как сообщил капитан воздушного судна, самолет вылетит в Москву после технического осмотра и дозаправки. Пассажиры остаются на борту.
Как сообщила пресс-служба регионального центра медицины катастроф, 58-летнего пассажира транспортируют в областную больницу скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского.