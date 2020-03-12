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Экстренно севший в Кемерово самолет вылетит в Москву после техосмотра
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РИА Новости

Экстренно севший в Кемерово самолет вылетит в Москву после техосмотра

07:38 12.03.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Дарья Ураева. Самолет авиакомпании S7, летевший из Иркутска и экстренно севший в аэропорту Кемерово из-за плохого самочувствия пассажира, вылетит в Москву после техосмотра и дозаправки, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее корреспондент агентства, находящийся на борту самолета Иркутск-Москва, сообщил об экстренной посадке воздушного судна в аэропорту Кемерово из-за плохого самочувствия пассажира. Мужчину сняли с рейса.
Как сообщил капитан воздушного судна, самолет вылетит в Москву после технического осмотра и дозаправки. Пассажиры остаются на борту.
Как сообщила пресс-служба регионального центра медицины катастроф, 58-летнего пассажира транспортируют в областную больницу скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского.
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