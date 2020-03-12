В Китае число жертв обрушения отеля достигло 29 человек

"В четверг 12 марта в 11.04 (6.06 мск) из-под завалов извлекли последнего находившегося там человека, но уже без признаков жизни. К настоящему моменту 71 человек, оказавшийся под завалами в результате обрушения отеля в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу, найден", - говорится в сообщении пожарных.