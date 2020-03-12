В Китае число жертв обрушения отеля достигло 29 человек

ПЕКИН, 12 мар - РИА Новости. Поисково-спасательная операция на месте обрушения отеля в китайской провинции Фуцзянь завершена, из-под завалов вытащили 71 человека, 29 из них погибли, говорится в сообщении пожарного управления провинции.
"В четверг 12 марта в 11.04 (6.06 мск) из-под завалов извлекли последнего находившегося там человека, но уже без признаков жизни. К настоящему моменту 71 человек, оказавшийся под завалами в результате обрушения отеля в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу, найден", - говорится в сообщении пожарных.
Здание отеля Xinjia Express обрушилось 7 марта около 19.15 по местному времени (14.15 мск) в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу. Гостиница располагалась в шестиэтажном здании и открылась в июне 2018 года, в ней было 80 номеров. По предварительным данным, под завалами оказался 71 человек, не считая девяти человек, которым удалось самостоятельно выбраться. После начала эпидемии коронавируса отель использовался в качестве места карантина для лиц, имевших тесный контакт с зараженными.
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В отеле в изоляции находились жители из районов с тяжелой эпидемической ситуацией, например, из провинции Хубэй и города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян. Вынужденные постояльцы отеля не болели, у них не было подозрения на заражение, но их поместили под обязательный карантин, так как они потенциально могли находиться в тесном контакте с инфицированными.