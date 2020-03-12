Главный инфекционист США предрек ухудшение ситуации с коронавирусом

"Я считаю, что мы увидим больше случаев и ситуация будет хуже. Насколько? Это зависит от того, как мы будем реагировать, но в конечном итоге будет хуже, хуже и хуже", - сказал он на слушаниях комитета по аудиту и реформе палаты представителей США.