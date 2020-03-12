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Главный инфекционист США предрек ухудшение ситуации с коронавирусом
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РИА Новости

Главный инфекционист США предрек ухудшение ситуации с коронавирусом

07:18 12.03.2020
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© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанкВ Центральном госпитале города Ухань
В Центральном госпитале города Ухань
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
В Центральном госпитале города Ухань
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в США будет существенно ухудшаться, заявил в среду глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья Энтони Фаучи.
"Я считаю, что мы увидим больше случаев и ситуация будет хуже. Насколько? Это зависит от того, как мы будем реагировать, но в конечном итоге будет хуже, хуже и хуже", - сказал он на слушаниях комитета по аудиту и реформе палаты представителей США.
Он предупредил, что перед США "стоит очень серьезная проблема", и отметил необходимость более широкого тестирования и контроля потенциально подверженных инфекции групп населения.
"В предстоящий месяц или несколько месяцев мы должны полагаться на меры общественного здравоохранения, чтобы сдержать эту вспышку", - сказал эксперт.
Фаучи подчеркнул, что вакцина не может быть доступна в ближайшие месяцы и в лучшем случае может появиться не раньше, чем через год-полтора.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаСШАВ мире
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