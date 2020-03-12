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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T07:14+0300
https://ria.ru/20200312/1568466929.html
Магаданские депутаты проголосовали за изменения в Конституцию
https://cdn22.img.ria.ru/images/151048/83/1510488336_0:159:2277:1440_1036x0_80_0_0_76ee41ca22cd0351fd370da8543463f1.jpg
РИА Новости

Магаданские депутаты проголосовали за изменения в Конституцию

07:14 12.03.2020
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© РИА Новости / Александр Крылов / Перейти в фотобанкВид на город Магадан
Вид на город Магадан
© РИА Новости / Александр Крылов
Перейти в фотобанк
Вид на город Магадан. Архивное фото
МАГАДАН, 12 мар - РИА Новости, Людмила Щербакова. Депутаты Магаданской областной думы в четверг проголосовали за изменения в Конституцию РФ, сообщает сайт регионального парламента.
Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы. Парламент Колымы поддержал предложение - фракции "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия" проголосовали "за", КПРФ воздержалась.
"Магаданская областная дума на протяжении всего времени находилась в постоянном контакте с рабочей группой по подготовке предложений к проекту закона о поправке к Конституции, а также с парламентской ассоциацией "Дальний Восток и Забайкалье", где обобщались все предложения дальневосточников. Предложения направляли депутаты областной думы, фракции всех политических партий были в контакте с фракциями в Государственной думе, в обсуждении поправок к Конституции активное участие приняла молодежная общественная палата при заксобрании", - цитирует приводятся слова спикера заксобрания Сергея Абрамова.
Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.
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Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФМагаданская областная ДумаМагаданская областьПолитика
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