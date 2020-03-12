Магаданские депутаты проголосовали за изменения в Конституцию

"Магаданская областная дума на протяжении всего времени находилась в постоянном контакте с рабочей группой по подготовке предложений к проекту закона о поправке к Конституции, а также с парламентской ассоциацией "Дальний Восток и Забайкалье", где обобщались все предложения дальневосточников. Предложения направляли депутаты областной думы, фракции всех политических партий были в контакте с фракциями в Государственной думе, в обсуждении поправок к Конституции активное участие приняла молодежная общественная палата при заксобрании", - цитирует приводятся слова спикера заксобрания Сергея Абрамова.