Магаданские депутаты проголосовали за изменения в Конституцию

МАГАДАН, 12 мар - РИА Новости, Людмила Щербакова. Депутаты Магаданской областной думы в четверг проголосовали за изменения в Конституцию РФ, сообщает сайт регионального парламента.
Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы. Парламент Колымы поддержал предложение - фракции "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия" проголосовали "за", КПРФ воздержалась.
"Магаданская областная дума на протяжении всего времени находилась в постоянном контакте с рабочей группой по подготовке предложений к проекту закона о поправке к Конституции, а также с парламентской ассоциацией "Дальний Восток и Забайкалье", где обобщались все предложения дальневосточников. Предложения направляли депутаты областной думы, фракции всех политических партий были в контакте с фракциями в Государственной думе, в обсуждении поправок к Конституции активное участие приняла молодежная общественная палата при заксобрании", - цитирует приводятся слова спикера заксобрания Сергея Абрамова.
Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.