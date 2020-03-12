Эксперт рассказал, как коронавирус может повлиять на ввод 5G в России

"Думаю, что в России однозначно по итогам года, как бы ни развивались уже события во втором полугодии, будет снижение темпов продажи электроники, как мелкой, так и крупной бытовой. И, вполне вероятно, от этого могут в минус идти поставки базовых станций и оборудования для сетей пятого поколения, то есть еще больше будет отсрочка, чем была ранее", - сказал Кусков РИА Новости.