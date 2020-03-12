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Эксперт рассказал, как коронавирус может повлиять на ввод 5G в России
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РИА Новости

Эксперт рассказал, как коронавирус может повлиять на ввод 5G в России

07:11 12.03.2020
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© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
МОСКВА, 12 март, РИА Новости. Пандемия коронавируса в мире может задержать поставки базовых станций и оборудования для сетей 5G и отсрочить их запуск в России, считает глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
"Думаю, что в России однозначно по итогам года, как бы ни развивались уже события во втором полугодии, будет снижение темпов продажи электроники, как мелкой, так и крупной бытовой. И, вполне вероятно, от этого могут в минус идти поставки базовых станций и оборудования для сетей пятого поколения, то есть еще больше будет отсрочка, чем была ранее", - сказал Кусков РИА Новости.
В целом, по его мнению, IT и телеком-отрасль, как и многие другие сегменты экономики, пострадает от распространения коронавируса.
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"Прежде всего, это, с одной стороны, проблемы с производством, а значит, со сборкой гаджетов различных из комплектующих, которые производят в различных странах мира; с поставками через логистические компании", - пояснил эксперт.
По его мнению, это может привести к нехватке оборудования и возможности увеличения его стоимости.
"С другой стороны, покупательная способность у людей, по крайней мере в нашей стране, тоже на сегодняшний день невысока", - заключил Кусков.
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