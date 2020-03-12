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2020-03-12T07:57+0300
https://ria.ru/20200312/1568466807.html
Эксперт заявил о нашествии енотов в Москве
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РИА Новости

Эксперт заявил о нашествии енотов в Москве

07:08 12.03.2020 (обновлено: 07:57 12.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЕноты-полоскуны
Еноты-полоскуны
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Еноты-полоскуны. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Нашествие енотов наблюдается в последнее время в Москве, в Центре реабилитации диких животных их уже десять, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

"Я говорил еще в 2016 году, что нас ждет енотонашествие. Еноты были популярны, все контактные зоопарки их заводили, люди домой часто покупали. Они милые, но по факту кроме внешности больше ничего. Это довольно агрессивный зверек, не особо дрессируется и подчиняется", — сказал он.

Бурмистров отметил, что из-за своей физиологии еноты имеют доступ практически ко всему, что есть в доме, поэтому легко могут оказаться на улице, открыв форточку.
Ранее в сети появилось видео, как спасатели снимают енота с высокого дерева.
"Енот любопытный, поэтому на деревья он лазает из любопытства, ему там комфортнее. Возможно, он перелез с окна или убегая от собаки. Для них норма лазить по деревьям", — комментирует действия енота специалист.
По словам собеседника агентства, енот - американец, ареал России ему чужд, но за последние десять лет еноты стали встречаться в лесах на юге страны. А вот в Москве в мороз в лесу енот не выживает, но в городе всегда найдет теплый подвал и будет жить на уровне кошки. За последние три года в Центре реабилитации диких животных оказалось десять енотов, собранных с улиц, всех подобрали после звонков жителей на горячую линию.
"Дальше енотов будет больше, возможно, после реабилитации они отправятся в какой-то уголок при зоопарке. Пока в центре сидят на дожитии. В дикую природу их нельзя выпускать", — объясняет Бурмистров.
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По его словам, при встрече с енотом не стоит поддаваться на его внешний вид — это довольно опасное животное, которое может нанести глубокие укусы.
"Алгоритм такой же, как с безнадзорной собакой: не надо подходить, не надо провоцировать. Даже если ему протягивают еду, то он взял, стало мало — и начнет требовать, он может полезть в карман, а когда вы будете его отталкивать, может укусить. Бешенство никто не отменял", — отметил Бурмистров.
Он добавил, что в перечень животных, запрещенных к содержанию частными физическими лицами, енот не входит, то есть его можно держать как домашнего питомца.
"Мое личное мнение: я бы убрал из списка домашних лис, а енота — внес. Но запрещать можно все, но надо ответственно их содержать и вводить ответственность, например, хотят ввести в КоАП статью за выброс питомца на улицу", — заключил собеседник агентства.
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8527124410
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