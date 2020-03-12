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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T10:54+0300
https://ria.ru/20200312/1568466742.html
В Новосибирской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568474512_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_b3fb0d9340567f27719ca25e450ac352.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области депутаты поддержали поправки в Конституцию

07:05 12.03.2020 (обновлено: 10:54 12.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВнеочередная сессия Законодательного собрания Новосибирской области по рассмотрению закона РФ о поправке к Конституции РФ. 12 марта 2020
Внеочередная сессия Законодательного собрания Новосибирской области по рассмотрению закона РФ о поправке к Конституции РФ. 12 марта 2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Внеочередная сессия Законодательного собрания Новосибирской области по рассмотрению закона РФ о поправке к Конституции РФ. 12 марта 2020
НОВОСИБИРСК, 12 мар – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на внеочередной сессии в четверг одобрили закон о поправках в Конституцию России, передает корреспондент РИА Новости.
Проект повестки внеочередной сессии содержал только один вопрос - о рассмотрении закона РФ о поправке к Конституции России "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". На сессии присутствовали 68 депутатов из 75.

"Закон обсуждался на всех уровнях, в нем приняли участие тысячи граждан России. Приведу один пример. К нам в Законодательное собрание поступило предложение, 38 тысяч подписей, и оно касалось внесения поправки о верховенстве российского права над международным… Множество предложений было в законодательные органы субъектов, Общественные палаты", - сказал председатель заксобрания Новосибирской области, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию РФ Андрей Шимкив.

"Все решения, выступления главы государства продемонстрировали то, что все его действия направлены на консолидацию и объединение нашей страны. Считаю, что глава государства, наш президент Владимир Владимирович Путин, как минимум, заслуживает поддержки в своих таких намерениях, действиях и решениях, которые он принял, сопровождая весь процесс поправок в конституцию РФ. Надеюсь, что и вы и все жители Новосибирской области продемонстрируют готовность поддержать нашего президента в этих действиях и сегодня и 22 апреля. По крайней мере, я очень вас об этом прошу", - сказал в свою очередь губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
В итоге за принятие поправок в конституцию проголосовали 59 человека. Остальные не голосовали.
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Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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