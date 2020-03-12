В Новосибирской области депутаты поддержали поправки в Конституцию

"Закон обсуждался на всех уровнях, в нем приняли участие тысячи граждан России. Приведу один пример. К нам в Законодательное собрание поступило предложение, 38 тысяч подписей, и оно касалось внесения поправки о верховенстве российского права над международным… Множество предложений было в законодательные органы субъектов, Общественные палаты", - сказал председатель заксобрания Новосибирской области, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию РФ Андрей Шимкив.