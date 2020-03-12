Во Владивостоке второй день бастуют строители музейного центра

ВЛАДИВОСТОК, 12 мар - РИА Новости. Строители музейно-театрального комплекса второй день не работают из-за невыплаты, по их словам, части зарплаты, сообщил РИА Новости один из работников ООО "Стройтрансгаз-Восток" ("СТГ-Восток").
В среду один из строителей комплекса сообщил РИА Новости, что работники компании ООО "Стройтрансгаз-Восток" собрались у отдела кадров и отказываются работать до погашения долга по зарплате за февраль. Следователи начали проверку, изымается необходимая документация, опрашиваются сотрудники и представители организации. Прокуратурой с привлечением Гострудинспекции и Роспотребнадзора организована проверка. "Стройтрансгаз-Восток" заявила, что выполняет все обязательства перед строителями, а их недовольство связано с размером премии.
"Сегодня не работаем. Вчера рабочих, которые должны были выходить в ночную смену, автобус не забрал и не привез на работу. Они рассказали, что автобусы прошли мимо. Водитель автобуса нам сказал, что была такая команда. Мы сейчас находимся в хостелах, за нами автобусы тоже не приехали. Те, кто живет в общежитии на объекте, стоят возле офиса, не работают", - сказал собеседник агентства.
Позже он добавил, что после обращений бригадиров автобусы утром четверга все же приехали за строителями в хостел, но часть работников не поехала на объект, продолжая настаивать на выплате денег. Также собеседник добавил, что работодатель не объясняет, почему всех работников лишили премий.
Он предоставил РИА Новости видео, снятое у офиса на строительстве, на котором видно, что строители стоят у здания и не работают. Другой сотрудник "СТГ-Восток" сообщил РИА Новости, что у офиса на объекте стоят около 500 человек.
Власти РФ поставили задачу создать в регионах культурные комплексы, включающие филиалы известных учреждений, художественные, музыкальные и театральные образовательные учреждения. До конца 2023 года такие центры должны быть построены в четырех городах: Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе.
Проект многофункционального культурного центра во Владивостоке состоит из двух площадок. В районе улицы Аксаковской будут размещены концертный зал, музей и здание высшей школы музыкального и театрального искусства. На второй площадке на острове Русском планируется построить хореографическую, музыкальную и среднюю общеобразовательную школы и интернат для детей, которые будут обучаться музыке и балету, а также жилье для сотрудников культурно-образовательного центра.
Осенью 2019 года АО "СТГ" назначено генподрядчиком строительства музейных и театрально-образовательных комплексов. Заказчиком строительства является Фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие".