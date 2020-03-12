Во Владивостоке второй день бастуют строители музейного центра

"Сегодня не работаем. Вчера рабочих, которые должны были выходить в ночную смену, автобус не забрал и не привез на работу. Они рассказали, что автобусы прошли мимо. Водитель автобуса нам сказал, что была такая команда. Мы сейчас находимся в хостелах, за нами автобусы тоже не приехали. Те, кто живет в общежитии на объекте, стоят возле офиса, не работают", - сказал собеседник агентства.