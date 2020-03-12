Орбиту МКС скорректируют перед прибытием нового экипажа

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Коррекцию орбиты Международной космической станции планируется осуществить 19 марта перед прилетом нового экипажа на пилотируемом корабле "Союз МС-16", сообщило НАСА.
Запуск "Союза МС-16" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 9 апреля. В его экипаж входят россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди.
На сайте НАСА отмечается, что операцию по корректировке орбиты МКС планируется начать в 20.18 мск, она продлится 534 секунды.
Предыдущая коррекция орбиты станции была выполнена 23 января в два этапа с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-13".
Сейчас на борту МКС работают россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир. Их возвращение на Землю на корабле "Союз МС-15" намечается на 17 апреля.