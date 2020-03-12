ВЦИОМ: российские женщины видят сны чаще, чем мужчины

По результатам всех опрошенных, в среднем россияне спят по ночам семь часов.

Отмечается, что 71% россиян видит сны с разной периодичностью: 26% - несколько раз в неделю, 20% - каждую ночь, 19% - несколько раз в месяц, 4% - несколько раз в год, 2% - раз в год или реже.