ВЦИОМ: российские женщины видят сны чаще, чем мужчины

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские женщины видят сны чаще, чем мужчины, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По результатам всех опрошенных, в среднем россияне спят по ночам семь часов.
Отмечается, что 71% россиян видит сны с разной периодичностью: 26% - несколько раз в неделю, 20% - каждую ночь, 19% - несколько раз в месяц, 4% - несколько раз в год, 2% - раз в год или реже.
Более четверти (27%) почти не видят снова. При этом женщинам сны снятся чаще, чем мужчинам (73% против 65% соответственно).
По данным ВЦИОМ, опрос проведен 9 марта. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для нее, отмечает ВЦИОМ, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.