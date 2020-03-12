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ВЦИОМ: российские женщины видят сны чаще, чем мужчины
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РИА Новости

ВЦИОМ: российские женщины видят сны чаще, чем мужчины

06:37 12.03.2020
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© Фото : Ярослав КарасьЗдоровый сон
Здоровый сон
© Фото : Ярослав Карась
Здоровый сон. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские женщины видят сны чаще, чем мужчины, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По результатам всех опрошенных, в среднем россияне спят по ночам семь часов.
Отмечается, что 71% россиян видит сны с разной периодичностью: 26% - несколько раз в неделю, 20% - каждую ночь, 19% - несколько раз в месяц, 4% - несколько раз в год, 2% - раз в год или реже.
Более четверти (27%) почти не видят снова. При этом женщинам сны снятся чаще, чем мужчинам (73% против 65% соответственно).
По данным ВЦИОМ, опрос проведен 9 марта. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для нее, отмечает ВЦИОМ, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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