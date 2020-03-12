В ГД предложили ввести наказание за покупку алкоголя для подростков

"Проблема вовлечения детей и подростков в мир пагубных привычек еще достаточно велика. И дело не в том, что сотрудники российской полиции и уполномоченные органы недостаточно внимательно относятся к этой проблеме — многие дети, особенно из социально неблагополучных слоев, сами испытывают большой интерес и любопытство ко "взрослой заразе", - пишет Милонов в обращении министру (текст есть в распоряжении РИА Новости).

Парламентарий также описал случай, как в одном из торговых центров Санкт-Петеребурга к нему подошла группа подростков и попросила купить им в ближайшем табачном магазине сигареты. Как пояснили Милонову дети, в магазине им сигареты не продали из-за возраста.

"Безусловно, я попытался объяснить детям пагубность курения табака и по мере своих сил постарался убедить их не становиться заложниками губительного зелья в таком юном возрасте. Этот неприятный случай натолкнул меня на мысли о пробеле в законодательстве и обходе действующего закона — взрослые граждане могут свободно приобретать запрещенные для детей товары и законно передавать их им", - поясняет депутат в письме.