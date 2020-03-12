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В ГД предложили ввести наказание за покупку алкоголя для подростков
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РИА Новости

В ГД предложили ввести наказание за покупку алкоголя для подростков

06:30 12.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина выбирает алкогольную продукцию в супермаркете
Мужчина выбирает алкогольную продукцию в супермаркете
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мужчина выбирает алкогольную продукцию в супермаркете . Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву ввести административную ответственность для тех, кто покупает сигареты и алкоголь несовершеннолетним.
"Проблема вовлечения детей и подростков в мир пагубных привычек еще достаточно велика. И дело не в том, что сотрудники российской полиции и уполномоченные органы недостаточно внимательно относятся к этой проблеме — многие дети, особенно из социально неблагополучных слоев, сами испытывают большой интерес и любопытство ко "взрослой заразе", - пишет Милонов в обращении министру (текст есть в распоряжении РИА Новости).
Парламентарий также описал случай, как в одном из торговых центров Санкт-Петеребурга к нему подошла группа подростков и попросила купить им в ближайшем табачном магазине сигареты. Как пояснили Милонову дети, в магазине им сигареты не продали из-за возраста.
"Безусловно, я попытался объяснить детям пагубность курения табака и по мере своих сил постарался убедить их не становиться заложниками губительного зелья в таком юном возрасте. Этот неприятный случай натолкнул меня на мысли о пробеле в законодательстве и обходе действующего закона — взрослые граждане могут свободно приобретать запрещенные для детей товары и законно передавать их им", - поясняет депутат в письме.
В связи с этим Милонов предложил Колокольцеву оценить идею введения административной ответственности "для граждан, передающих алкогольную и табакосодержащую продукцию для употребления несовершеннолетним детям в обход действующих законов и правил".
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14 января, 08:00РИА Наука
Сигареты и безумие. Ученые обнаружили новую опасность курения
2392002
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курениеВиталий МилоновЗдоровье - ОбществоГосдума РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир КолокольцевАлкогольОбщество
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