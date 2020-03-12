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В Китае выздоровели уже 77,7% зараженных коронавирусом
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РИА Новости

В Китае выздоровели уже 77,7% зараженных коронавирусом

06:24 12.03.2020
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© REUTERS / China Daily Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань
Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань
© REUTERS / China Daily
Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань
ПЕКИН, 12 мар – РИА Новости. Число больных новым типом коронавируса в Китае с каждым днем снижается, из больниц выписаны уже 77,7% всех зараженных, смертность от коронавируса на данный момент в КНР составляет 3,9%, свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 793 человека, из них 62 793 излечились и были выписаны из больниц, что составляет 77,7% от общего числа заболевших.
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Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй было зарегистрировано 13 012 случаев заражения, из них – 113 с летальным исходом, смертность составила 0,86%. В самой провинции Хубэй, очаге эпидемии, был выявлен 67 781 случай заражения, 3056 человек скончались, смертность составила 4,5%. При этом в очаге эпидемии городе Ухань смертность составила 4,86%.
Всего эпидемия унесла жизни уже 3169 человек, смертность в среднем по стране составила 3,9%
В последнее время эпидемиологическая ситуация в Китае улучшается, за последние сутки по всей стране было выявлено лишь 15 новых случаев заражения, из которых шесть случаев были завозными из других стран, еще восемь были зарегистрированы в провинции Хубэй.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаХубэйКитайУханьВ мире
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