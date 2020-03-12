В Китае выздоровели уже 77,7% зараженных коронавирусом

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 793 человека, из них 62 793 излечились и были выписаны из больниц, что составляет 77,7% от общего числа заболевших.

В последнее время эпидемиологическая ситуация в Китае улучшается, за последние сутки по всей стране было выявлено лишь 15 новых случаев заражения, из которых шесть случаев были завозными из других стран, еще восемь были зарегистрированы в провинции Хубэй.