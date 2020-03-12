ГТЛК продлила тендеры на поставку двух Sukhoi Superjet 100 и семи Ми-8

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания ( Государственная транспортная лизинговая компания ( ГТЛК ) продлила сроки тендеров на поставку двух самолетов Sukhoi Superjet 100 и семи вертолетов Ми-8 , следует из материалов на портале госзакупок.

Два тендера были объявлены в конце декабря, итоги планировалось подвести в феврале. Но 11 марта компания разметила извещения о продлении сроков приема заявок – до 25 марта. Поступившие предложения рассмотрят 1 и 8 апреля.

Первый тендер, почти на 4,3 миллиарда рублей с НДС, предусматривает поставку двух воздушных судов Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95В-100) или их эквивалента. Заказчик ожидает технику до 15 декабря 2021 года. Второй тендер касается поставки семи вертолетов Ми-8 или их эквивалента до 31 октября 2021 года. Цена контракта заявлена в почти 2,9 миллиарда рублей с НДС. В документации уточняется, что источником финансирования является федеральная субсидия.

Ранее сообщалось, что в конце 2019 года правительство РФ предоставило ГТЛК субсидию из федерального бюджета в размере 4,9 миллиарда рублей на лизинг российских воздушных судов в целях обеспечения поддержки продаж воздушных судов отечественного производства в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы".