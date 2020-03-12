Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T06:22+0300
https://ria.ru/20200312/1568466338.html
ГТЛК продлила тендеры на поставку двух Sukhoi Superjet 100 и семи Ми-8
https://cdn24.img.ria.ru/images/155790/70/1557907033_0:200:3072:1928_1036x0_80_0_0_b832515c4401826257686640ca2cac9f.jpg
РИА Новости

ГТЛК продлила тендеры на поставку двух Sukhoi Superjet 100 и семи Ми-8

06:22 12.03.2020
519
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСамолет Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки
Самолет Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Самолет Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки . Архивное фото
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) продлила сроки тендеров на поставку двух самолетов Sukhoi Superjet 100 и семи вертолетов Ми-8, следует из материалов на портале госзакупок.
Два тендера были объявлены в конце декабря, итоги планировалось подвести в феврале. Но 11 марта компания разметила извещения о продлении сроков приема заявок – до 25 марта. Поступившие предложения рассмотрят 1 и 8 апреля.
Самолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки
14 февраля, 21:27
В ГСС прокомментировали видео с "проваленными испытаниями" SSJ100
Первый тендер, почти на 4,3 миллиарда рублей с НДС, предусматривает поставку двух воздушных судов Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95В-100) или их эквивалента. Заказчик ожидает технику до 15 декабря 2021 года. Второй тендер касается поставки семи вертолетов Ми-8 или их эквивалента до 31 октября 2021 года. Цена контракта заявлена в почти 2,9 миллиарда рублей с НДС. В документации уточняется, что источником финансирования является федеральная субсидия.
Ранее сообщалось, что в конце 2019 года правительство РФ предоставило ГТЛК субсидию из федерального бюджета в размере 4,9 миллиарда рублей на лизинг российских воздушных судов в целях обеспечения поддержки продаж воздушных судов отечественного производства в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы".
ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.
Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании Ямал
5 марта, 11:05
ГТЛК прокомментировала оценку рисков продаж SSJ100
1112101
Обсудить 0
Государственная транспортная лизинговая компанияSukhoi SuperjetМи-8Экономика
Рекомендуем
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
В Москве режим готовности вызвал массовый отток иностранных туристов
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Клещ
Врач рассказал, что делать при укусе клеща
Дезинфекция жилого комплекса во Внутренней Монголии
Эксперт объяснил причину быстрого распространения коронавируса
Кадр из клипа на песню Tears Getting Sober болгарской певицы Виктории Георгиевой (Victoria)
Букмекеры назвали возможного победителя Евровидения-2020
Вращение аксиона (черный шар) производит избыток вещества (цветные шарики) над антивеществом
Раскрыта тайна происхождения материи во Вселенной
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Табло курса обмена доллара, евро к рублю в Москве
Экстренные меры: как рубль будут спасать от обвала
Кадр из видео спящего на льду рыбака
Рыбак из ролика "Нормально" рассказал, как похудел на 100 килограммов
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Отказ от алкоголя
Ученые назвали самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом
Рэп-исполнитель Тимати
Пользователей Сети удивило исчезновение татуировок у Тимати
Актриса Людмила Артемьева в сериале Сваты
Актриса из сериала "Сваты" покинула проект
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас
Актер Том Хэнкс и его жена певица Рита Уилсон
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:05Биржи Европы открылись спадом в пределах 5-6%
11:04В Кабардино-Балкарии депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
11:03В РПЦ призвали покупать книги для нуждающихся детей
11:00ФСБ изъяла у торговцев оружием более 200 "стволов"
10:58В Самарской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
10:58В Израиле число заболевших коронавирусом достигло ста человек
10:57Мебельная фабрика сравнила людей разных рас с цветной обивкой диванов
10:57Ирина Богданова стала лауреатом литпремии за лучшую подростковую книгу
10:55В Казахстане отменили парад в Нур-Султане к 75-летию Победы
10:50Twitter перевел сотрудников на домашний режим работы из-за вируса
10:49Депутаты Томской области поддержали поправки к Конституции
10:46В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 302 человек
10:45Свердловские депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
10:44В Волгоградской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
10:40В Башкирии депутаты одобрили закон о поправке в Конституцию
10:40В Кандалакше оценили работу комиссии с напавшим на ребенка подростком
10:38Заразившийся COVID-19 житель Подмосковья летел транзитом через Австрию
10:32Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу
10:31В Сербии число зараженных коронавирусом достигло 19 человек
10:30В Польше зафиксировали скачок заболеваемости коронавирусом
Лента новостейМолния