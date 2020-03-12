Врач рассказал, что делать при укусе клеща

"В природе далеко не все клещи носителями инфекции являются, но выяснить, был ли клещ заражен, можно только в лабораторных условиях. Поэтому лучше перестраховаться и сдать его на проверку. Клещевой энцефалит — тяжелое инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и может привести как к инвалидности, так и летальному исходу", — пояснил Менделевич.