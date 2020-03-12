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Врач рассказал, что делать при укусе клеща
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РИА Новости

Врач рассказал, что делать при укусе клеща

06:20 12.03.2020 (обновлено: 10:49 12.03.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКлещ
Клещ
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Клещ. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич призвал россиян внимательнее относиться к правилам предосторожности, чтобы не заразиться инфекционными заболеваниями от укуса клещей, проснувшихся в 2020 году раньше из-за теплой погоды.
Ранее пресс-служба национального парка Лосиный Остров сообщала, что клещи в Москве в этом году проснулись на два месяца раньше обычного.
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"Климатические изменения, теплая весна привели к тому, что и клещи активизируются раньше. Если обычно мы рекомендуем остерегаться клещей где-то с апреля, то в этом году быть бдительными нужно уже в марте. Важно быть готовым и соблюдать самые простые правила безопасности", — сказал Менделевич РИА Новости.
В частности, отметил депутат, в случае обнаружения клеща необходимо его удалить, однако его самого не стоит сразу выбрасывать.

"В природе далеко не все клещи носителями инфекции являются, но выяснить, был ли клещ заражен, можно только в лабораторных условиях. Поэтому лучше перестраховаться и сдать его на проверку. Клещевой энцефалит — тяжелое инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и может привести как к инвалидности, так и летальному исходу", — пояснил Менделевич.

Также он призвал не пренебрегать самыми простыми мерами профилактики: носить на природе закрытую одежду, а после выездов проверять тело на наличие клещей. Помогут защититься и специальные химсредства, добавил парламентарий.
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Борис МенделевичЗдоровье - ОбществоОбщество
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