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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-12T07:34+0300
https://ria.ru/20200312/1568466242.html
В Сирии военные обнаружили тюрьму в освобожденном городе
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564535374_0:319:3074:2048_1036x0_80_0_0_7095a0152ee8d8fe40d71a39a07af13e.jpg
РИА Новости

В Сирии военные обнаружили тюрьму в освобожденном городе

06:10 12.03.2020 (обновлено: 07:34 12.03.2020)
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© Фото : SANAСирийские военные в провинции Алеппо
Сирийские военные в провинции Алеппо
© Фото : SANA
Сирийские военные в провинции Алеппо. Архивное фото
АЛЬ-КАСИМИЯ (Сирия), 12 мар — РИА Новости. Сирийские военные обнаружили в недавно освобожденном от боевиков городе Аль-Касимия в провинции Алеппо тюрьму в здании бывшей фабрики мороженого.

"Это их тюрьма, несколько камер - и большие есть, и маленькие. Здесь держали даже женщин и детей, всего больше 500 человек", — рассказал российским журналистам военный сирийской армии Хаджар.

Здесь повсюду разбросаны вещи заключенных и комбинезоны тех, кого планировали публично казнить. "А это ямы с канализационными стоками, туда бросали тех, кого считали особо опасными или провинившимися", — пояснил военный.
По словам местных жителей, боевики могли наказать за малейший проступок: нарушение комендантского часа, невыплату долга, появление женщины на людях с непокрытой головой и даже за неуважение в адрес террористов. За этим следила так называемая "шариатская полиция нравов".
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Напротив тюрьмы в особняке располагался так называемый "шариатский суд". Боевики бежали, бросив весь архив. По словам сирийских военных, судьи выносили решения на свое усмотрение. Нередко, говорят местные жители, бандиты задерживали ради выкупа, штрафы выносились в долларах. На документах "суда" обнаружены печати разных группировок, в том числе "Джебхат ан-Нусры".*

"Боевики арестовывали простых людей, как правило невиновных, и устраивали над ними не суд, а судилище. Говорили, что выносят приговоры по законам ислама, но к истинной вере это не имело никакого отношения. Мы изучаем документы и видим страшные вещи: людей приговаривали к смерти за незначительные проступки — таким образом они убирали неугодных. Мстили, сводили старые счеты. Боевики делали вид, что они построили государство, но на самом деле никакого законного государства здесь не было - это просто шайка бандитов, дорвавшихся до власти", — заявил боец подразделения самообороны Фейсал Абузар.

Как отмечают сирийские военные, благодаря брошенному боевиками архиву удастся найти имена местных жителей, которые пропали без вести. Также он поможет в расследовании преступлений и установлении личности боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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