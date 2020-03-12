В Сирии военные обнаружили тюрьму в освобожденном городе

"Боевики арестовывали простых людей, как правило невиновных, и устраивали над ними не суд, а судилище. Говорили, что выносят приговоры по законам ислама, но к истинной вере это не имело никакого отношения. Мы изучаем документы и видим страшные вещи: людей приговаривали к смерти за незначительные проступки — таким образом они убирали неугодных. Мстили, сводили старые счеты. Боевики делали вид, что они построили государство, но на самом деле никакого законного государства здесь не было - это просто шайка бандитов, дорвавшихся до власти", — заявил боец подразделения самообороны Фейсал Абузар.