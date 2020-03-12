Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (Ирак и Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти ( ОПЕК Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж. Об этом пишет Bloomberg

Как уточняет СМИ, это произошло на фоне ценовой войны между Эр-Риядом и Москвой.

Ирак понижает стоимость марки Basrah Light на пять долларов за баррель, Saudi Aramco — Arab Medium на шесть долларов, по Кувейту подробности не известны.

Азию. При этом во всех случаях речь идеи о поставках в

Объединенные Арабские Эмираты, как отмечает агентство, все еще устанавливают цены задним числом. Производитель снизил стоимость своих четырех сортов для февральских продаж на 1,63 доллара за баррель с января.

При этом иракская государственная компания по сбыту нефти SOMO планирует увеличить экспорт в апреле.

Срыв сделки ОПЕК+

Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.

В пятницу министр энергетики России Александр Новак заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.