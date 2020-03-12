Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть

Как уточняет СМИ, это произошло на фоне ценовой войны между Эр-Риядом и Москвой.
Ирак понижает стоимость марки Basrah Light на пять долларов за баррель, Saudi Aramco — Arab Medium на шесть долларов, по Кувейту подробности не известны.
При этом во всех случаях речь идеи о поставках в Азию.
Объединенные Арабские Эмираты, как отмечает агентство, все еще устанавливают цены задним числом. Производитель снизил стоимость своих четырех сортов для февральских продаж на 1,63 доллара за баррель с января.
При этом иракская государственная компания по сбыту нефти SOMO планирует увеличить экспорт в апреле.
Срыв сделки ОПЕК+
Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
В пятницу министр энергетики России Александр Новак заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.
В результате страны не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. При этом три дня назад, по информации СМИ, Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть, что обвалило котировки.