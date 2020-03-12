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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T09:33+0300
https://ria.ru/20200312/1568466144.html
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568188097_0:170:3155:1945_1036x0_80_0_0_87e9e33cfb69ebbddbecdc031333ee50.jpg
РИА Новости

Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть

06:07 12.03.2020 (обновлено: 09:33 12.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж. Об этом пишет Bloomberg.
Как уточняет СМИ, это произошло на фоне ценовой войны между Эр-Риядом и Москвой.
Ирак понижает стоимость марки Basrah Light на пять долларов за баррель, Saudi Aramco — Arab Medium на шесть долларов, по Кувейту подробности не известны.
При этом во всех случаях речь идеи о поставках в Азию.
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Объединенные Арабские Эмираты, как отмечает агентство, все еще устанавливают цены задним числом. Производитель снизил стоимость своих четырех сортов для февральских продаж на 1,63 доллара за баррель с января.
При этом иракская государственная компания по сбыту нефти SOMO планирует увеличить экспорт в апреле.
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Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
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В пятницу министр энергетики России Александр Новак заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.
В результате страны не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. При этом три дня назад, по информации СМИ, Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть, что обвалило котировки.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьSaudi AramcoОПЕКСаудовская АравияМоскваКувейтИракАзияОАЭЭкономика
Популярные комментарии
По всем приметам США начнёт войну...
12 марта, 07:31
Михаил Науменко
521053040
Просто жесть, куда катились теперь туда на скорости летим
12 марта, 07:42
AAlmaz
57225042
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