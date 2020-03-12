СМИ: у сотрудника штаба сенатора США диагностировали коронавирус

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Коронавирус диагностирован у сотрудника штаба сенатора-демократа от штата Вашингтон Марии Кантуэлл, сообщает газета Politico.
По сообщению издания, Кантуэлл закроет на этой неделе свой офис в Вашингтоне, сотрудники ее штаба будут работать удаленно. Издание отмечает, что сенатор просит проверить на наличие коронавируса других сотрудников своего офиса.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
По данным Университета Джона Хопкинса, число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 1,3 тысячи. В столице США Вашингтоне из-за коронавируса был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.