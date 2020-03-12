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СМИ: у сотрудника штаба сенатора США диагностировали коронавирус
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РИА Новости

СМИ: у сотрудника штаба сенатора США диагностировали коронавирус

05:58 12.03.2020
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© AP Photo / Damian DovarganesАмериканцы в медицинских масках
Американцы в медицинских масках
© AP Photo / Damian Dovarganes
Американцы в медицинских масках
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Коронавирус диагностирован у сотрудника штаба сенатора-демократа от штата Вашингтон Марии Кантуэлл, сообщает газета Politico.
По сообщению издания, Кантуэлл закроет на этой неделе свой офис в Вашингтоне, сотрудники ее штаба будут работать удаленно. Издание отмечает, что сенатор просит проверить на наличие коронавируса других сотрудников своего офиса.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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