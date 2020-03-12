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ВЦИОМ рассказал, как спят россияне
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РИА Новости

ВЦИОМ рассказал, как спят россияне

05:54 12.03.2020 (обновлено: 07:57 12.03.2020)
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© Depositphotos / MilanMarkovicПара во время сна
Пара во время сна
© Depositphotos / MilanMarkovic
Пара во время сна
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Половина россиян спит крепко и чувствует себя бодро по утрам, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, в среднем россияне спят по ночам семь часов. Засыпают легко и без проблем 53% россиян, а долго не могут уснуть 42%. По ночам спят крепко и не просыпаются 50% опрошенных, часто просыпаются 46%, просыпаются легко и чувствуют себя бодрыми 53%, а 43% просыпаются тяжело, долго не могут "раскачаться".
Отмечается, что в последнее время 52% респондентов просыпаются ни в плохом, ни в хорошем настроении, 34% — в хорошем и бодром, 11% — в плохом и подавленном.
71% россиян видит сны с разной периодичностью: 26% — несколько раз в неделю, 20% — каждую ночь, 19% — несколько раз в месяц, 4% — несколько раз в год, 2% — раз в год или реже. Более четверти (27%) почти не видят снов. При этом женщинам сны снятся чаще, чем мужчинам (73% против 65% соответственно).
Опрос проведен 9 марта. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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